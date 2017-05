Què passarà si guanya...?

La situació interna al PSOE

Pedro Sánchez va passar de ser el líder del PSOE a un outsider enfrontat amb tota la vella guàrdia socialista. Una victòria no només evidenciarà una fractura entre bases i dirigents, sinó que obrirà un complicat període de tensions fins al congrés del partit (17-18 de juny), en què no ho tindrà fàcil per conformar una direcció amb prou suports i forçar un gir a l’esquerra en el projecte socialista per als pròxims anys. Caldrà veure, a més, com gestiona els resultats i si integra els plantejaments i equips de Susana Díaz i de Patxi López, que en campanya no ha volgut fer pinya amb ell.

El resultat en la política espanyola

Una de les demandes que més ha repetit Sánchez en les últimes setmanes ha sigut la dimissió del president espanyol, Mariano Rajoy. Si és escollit secretari general no descarta una moció de censura, sempre que sigui liderada pel PSOE i tingui la seguretat que prosperarà. Sigui com sigui, la seva estratègia d’oposició frontal a les polítiques del PP buscarà complicar la continuïtat de la legislatura, i competirà amb Podem en el flanc esquerre. A la Moncloa temen que una victòria de Sánchez provoqui un bloqueig que condueixi a noves eleccions.

La política d’aliances

Amb la seva victòria es reactivarien les crides a una gran aliança d’esquerres per fer fora el PP del govern espanyol. El seu discurs ha sigut ambigu perquè no l’acusin de voler radicalitzar el partit, però defensa obertament els pactes amb Podem i ha mantingut un discurs en campanya molt pròxim als de Pablo Iglesias, reivindicant el 15-M i propostes com acabar amb les portes giratòries i els aforaments. Amb Ciutadans hi va tenir sintonia en els seus intents de formar govern, però el gir pel pacte amb el PP i la manca d’entesa dels de Rivera amb Podem ho fan difícil.

L’efecte sobre Catalunya

L’ex secretari general promet conformar un PSOE més allunyat de les tesis centralistes, fent bandera del reconeixement de Catalunya com a nació (cultural, això sí), la plurinacionalitat de l’Estat i el document de Granada com a desllorigador del conflicte entre Catalunya i l’Estat. Contrari a la celebració del referèndum promès pel Govern perquè ”una part no pot decidir pel tot”, aposta per tirar endavant millores en el finançament, infraestructures i competències de Catalunya mentre no hi ha una majoria suficient per la reforma federal de la Constitució.

La relació amb el PSC

Si guanya Pedro Sánchez, serà en gran part gràcies als socialistes catalans. El PSC podrà gaudir de la seva autonomia -l’ex secretari general l’ha defensat enfront de la gestora- i Sánchez se sent amb deute a Catalunya: en tots els actes que Sánchez ha fet en territori català s’ha desfet en agraïments a la militància i executiva del PSC pel seu suport incondicional abans i després que es veiés forçat a dimitir com a secretari general. Malgrat que Miquel Iceta ha aplicat l’equidistància entre els tres candidats al llarg de la campanya a les primàries, és l’opció preferida pel PSC.