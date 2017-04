Què pensa el Partit Demòcrata? Amb l’objectiu de respondre a aquesta pregunta, el PDECat va iniciar fa tres mesos un cicle de conferències sectorials que va tancar ahir amb una sessió sobre bones pràctiques a l’administració. Un cicle que, sota el nom de StartCat, ha comptat amb la participació de prop de 2.000 persones -moltes de les quals alienes al partit- i que desembocarà el 13 de maig en la conferència ideològica que el partit celebrarà al Teatre Victòria de Barcelona i de la qual ha de sortir en forma de manifest l’embrió del futur programa electoral de la formació.

Un cop completada la implantació de l’estructura orgànica, el PDECat busca ara muscular-se ideològicament i actualitzar el seu ideari. En un moment en què la formació nascuda al juliol persegueix marcar perfil propi tant al Parlament com al Congrés, la direcció té marcat en vermell des de fa temps el cap de setmana de la conferència ideològica, concebuda per la cúpula com la plataforma des d’on el Partit Demòcrata pugui “presentar-se en societat” de forma “desacomplexada” com una opció de centre enfront dels “populismes”.

Per visibilitzar el partit per sobre de les institucions, s’ha dissenyat una jornada amb protagonisme per a la coordinadora general, Marta Pascal. Segons fonts de la formació, la idea amb què es treballa és que ella sigui l’encarregada de cloure l’acte amb el discurs de més pes polític, mentre que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l’expresident Artur Mas protagonitzaran una taula rodona centrada en el debat sobiranista. La intenció del PDECat és també donar visibilitat als seus consellers, que han jugat un paper clau durant el cicle de conferències. “Tenim gent molt potent al Govern que no explotem prou”, lamenta un dirigent de la formació.

De l’exèrcit a successions

Després del desplegament orgànic, doncs, el PDECat ha entrat en la fase ideològica. L’encarregada de pilotar-la ha sigut Elsa Artadi, que presidirà la conferència ideològica després de prendre notes a primera fila durant les 13 sessions de l’StartCat. Unes sessions que han comptat amb la participació de desenes de persones alienes al PDECat i que ja han definit alguns dels postulats que marcaran l’ideari de la formació, i que van des de la col·laboració público-privada fins al foment de l’emprenedoria, la supressió de l’impost de successions i fins i tot l’aposta perquè una Catalunya independent disposi del seu propi exèrcit i formi part d’organismes com l’OTAN.

L’última aportació abans de tancar el cicle de conferències i enfilar el camí cap a la convenció ideològica la va fer ahir la consellera de Governació, Meritxell Borràs, que va reivindicar la necessitat de fer de l’ètica el principal compromís de l’administració d’una Catalunya independent. “Només així farem un país que valgui la pena”, va opinar Borràs. Un missatge recollit pel coordinador d’organització del PDECat, David Bonvehí, que va assegurar en la cloenda de l’acte que la seva formació està compromesa amb el bon govern i va admetre que té marge per fer les coses millor.