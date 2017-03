L’Estat alerta el TC del “compromís inequívoc” del Govern de “culminar” el procés amb un referèndum

El recurs d’inconstitucionalitat contra els pressupostos de la Generalitat aprovat pel consell de ministres –al que ha tingut accés l’ACN- adverteix que aquesta no és una “impugnació més”, sinó que busca aturar la culminació “de l’anomenat procés constituent al 2017” per part dels grups polítics independentistes mitjançant la celebració del referèndum. Segons l’executiu de Rajoy, la Llei dels pressupostos és l’eix d’aquesta culminació del procés perquè el referèndum “necessita per a la seva realització finançar les despeses pròpies de la seva organització per part del la Generalitat de Catalunya”. “És cert que els successius fulls de ruta elaborades pels grups polítics que impulsen el procés sobiranista han anat adaptant-se amb el temps, però existeix en aquest moment un compromís inequívoc amb la celebració del referèndum independentista el 2017”, adverteix.

El recurs recull les dues resolucions aprovades pel Parlament i recorda que els serveis jurídics de la cambra catalana van advertir que la votació i eventual aprovació de la disposició addicional sobre el referèndum suposaria ignorar l’advertència del TC sobre el deure d’impedir o paralitzar iniciatives que contravinguin la declaració de nul·litat” .

Segons el govern espanyol, els pressupostos vulneren les competències de l’Estat i transgredeixen la jurisprudència del Tribunal Constitucional que dicta que el poder de la despesa de les CCAA s’ha d’exercir “dins i no al marge” dels límits de la Constitució. “Per tant”, segons el govern espanyol, “els preceptes qüestionats vulneren les competències estatals recollides a l’article 149.1.32, 81 i 92.3 de la Constitució.