Quim Arrufat: "Tenim un conseller d'Interior que no ha fet la feina que havia de fer en el procés"

Quim Arrufat considera que "tenim un conseller d'Interior que no ha fet la feina que havia de fer en el procés independentista, ni l'està fent". En una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio', el portaveu del secretariat nacional de la CUP ha retret a Jordi Jané que no hagi fet "canvis de funcionament i de comandament perquè hi hagués gent que entengués el procés polític dins la conselleria". Arrufat ha assegurat, a més, que el Govern "sap que té un problema amb la conselleria d'Interior, és 'vox populi'", i ha recalcat que "si no s'entén que s'han d'alinear les institucions amb el procés democràtic d'obediència al poble tindrem problemes".

Arrufat ha fet aquestes declaracions en relació a la conflictiva relació entre els Mossos d'Esquadra i membres de la formació.