Quin és l’Ohio català?

El 27-S, el municipi que va tindre un comportament més semblant al del conjunt del país va ser Granollers. És, podem dir, l’Ohio català. Després Premià de Mar i, tot seguit, Barcelona. En part, això té a veure amb el fet que, atesa la seva dimensió, Barcelona influeix molt en el resultat global. Però, més enllà d’això, és indicatiu de la realitat de la capital, que condensa tota la diversitat política del país. Això va en contra dels repetidors de tòpics, que voldrien recrear altra vegada la Catalunya dual, amb una capital oberta i cosmopolita enfrontada a un rerepaís conservador, tancat i, ai las, catalaníssim. Però no: Barcelona s’assembla molt a Catalunya, i Catalunya s’assembla molt a Barcelona. Més del que els uns i els altres voldrien reconèixer. Qualsevol projecte polític, per a Barcelona o per a Catalunya, que ignori aquest fet està condemnat a estavellar-se amb una realitat política massa complexa per encabir-la en els estereotips prefabricats.