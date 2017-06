A Rivera se li'n van els ulls darrere d'Aznar

Mentre parla, des del faristol, a Albert Rivera se li’n van els ulls al seient central de la primera filera. El que és just a la dreta –no podia ser d’una altra manera– del passadís. L’ocupa José María Aznar, el seu amfitrió en la clausura d’unes jornades que organitza l’Instituto Atlántico de Gobierno, del qual Aznar és el fundador. Les mirades, a les primeres cites, són sempre importants. I la d’avui és la primera que tenen –com a mínim en públic– l’expresident espanyol i el líder de Ciutadans.

Tot i que és rival del seu partit a les eleccions, Aznar, que manté el carnet del PP, ha preferit Rivera a cap polític de la seva formació per adreçar-se als alumnes del màster que avui reben els diplomes de final de curs i que omplen una sala amb capacitat per a unes 150 persones. La tria explica de manera eloqüent com de malmeses estan les relacions d’Aznar amb l’actual direcció del partit i, especialment, amb Mariano Rajoy, contra qui no estalvia crítiques sempre que pot. També explica que, entre el públic, on es poden veure diversos empresaris i l’exalcaldessa de Madrid i dona d’Aznar, Ana Botella, no hi hagi ni un sol dirigent de pes del PP.

La cita, a la zona alta de Madrid -la seu de la fundació Carlos Amberes, en una antiga església al barri de Salamanca- arrenca amb una certa fredor. Aznar i Rivera posen davant del 'photocall' sense ni tan sols fer una encaixada de mans. Mantenen una conversa inaudible per la fressa de les càmeres i es dirigeixen a l'auditori, on els estudiants escoltaran un discurs de Rivera que s'aparta ben poc del que pronuncia per tot Espanya des de les eleccions del 20 de desembre del 2015.

Conscient de la mala relació entre Aznar i Rajoy, Rivera, presentat pel president de l'Instituto Atlántico com a "defensor de la unitat d'Espanya" tres vegades en tres minuts, no estalvia crítiques al president espanyol. El futur, diu Rivera, "passa per les noves polítiques [la seva, s'entén] i els nous polítics [com ell, s'entén]". I l'actual govern espanyol "no es caracteritza per la seva capacitat reformista o la voluntat modernitzadora del país". Des de la platea, Aznar li retorna la mirada amb el rictus indesxifrable que el caracteritza. No deu estar-hi en desacord, perquè les crítiques del líder del partit taronja s'assemblen a les que ell mateix ha vessat sobre Rajoy en reiterades ocasions.

I tot i que les jornades van de la relació atlàntica, Rivera fa honor a la seva presentació i dedica una part important del discurs a la unitat d’Espanya. També mirant a Aznar parla del somni de crear un nou projecte comú “millor” i que il·lusioni els catalans que s’han passat a l’independentisme.

Mitja hora de discurs i Rivera ho té enllestit. No s’espera que marxi Aznar, amb qui no ha despatxat en privat, i enfila amb pressa cap a la porta. La segona cita podria ser en un entorn menys idíl·lic que la milla d’or madrilenya: la comissió d’investigació pel finançament il·legal del PP, on l’oposició d’esquerres s’inclina per citar Aznar. Això, si Ciutadans no ho evita.