Rabell insisteix que el "referèndum pactat" és "l'única via de solució" al conflicte amb l'Estat

Poques hores abans de la cimera que ha de reforçar el consens al voltant del referèndum, el cap de files de Catalunya Sí Que es Pot (CSQP), Lluís Rabell, ha inistit que el " referèndum pactat" és "l'única via de solució" al conflicte amb l'Estat. "O referèndum pactat o referèndum pactat", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, argumentant que la via unilateral no pot garantir una votació amb " plenes garanties"."Fer una reedició del 9-N pot ser molt legítim, però no resoldria el problema que tenim plantejat", ha reblat.

Malgrat admetre que aconseguir un acord amb l'Estat és "difícil", Rabell ha demanat als partits independentistes no posar-se en "expectativa que no es produirà". En cas contrari, creu que no serà possible mobilitzar l'opinió pública i torbar complicitats internacionals al voltant de la consulta.

Llegiu aquí tots els detalls de la cimera d'aquesta tardaEl vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha dit en una entrevista a TV3 que confia que el Pacte Nacional pel Referèndum que sortirà de la cimera sigui "el més col·legiat, transversal i divers possible". " Quants més siguem els que ajudem i participem millor", ha argumentat, però ha afegit que, en cas que els 'comuns' es despengin del consens, el referèndum se celebrarà igualment, avalat per la majoria parlamentària de Junts pel Sí i la CUP. " No ens arrugarem", ha reblat.

Junqueras ha plantejat que, després que s'hagin fet servir "les clavegueres de l'Estat" per conspirar i falsejar proves contra crear proves falses contra Catalunya, tots els partits haurien de unir-se al bàndol de la democràcia i donar suport a la consulta. "Com sabem que no ho han fet també amb altres formacions polítiques? Com sabem que no ho han fet amb Podem o amb el PSOE?. Tots els que saben que tard o d'hora també poden ser víctimes o que potser ja ho han estat, haurien d'estar al nostre costat en la mesura que estem fent una proposta genuïnament democràtica", ha apuntat.