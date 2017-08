Rafa Díez, acusat de recompondre Batasuna, surt en llibertat

Tot i que la delegació del Govern a Cantàbria havia prohibit l’homenatge per qüestions de “seguretat”, més d’un centenar de persones es van acostar fins a la presó del Dueso per oferir una primer recepció a Rafa Díez Usabiaga, històric dirigent de l’esquerra abertzale i exsecretari general del sindicat LAB. Després de l’excarceració d’Arnaldo Otegi el març de l’any passat, i de Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez i Miren Zabaleta el 2015, Díez era l’únic dels cinc condemnats que continuaven a la presó pel cas Bateragune, el gir estratègic per reconstruir la il·legalitzada Batasuna i posar fi a la violència. Usabiaga recupera la llibertat després de complir la sentència completa de sis anys i mig.

A més d’amics i familiars, a la porta de la presó cantàbrica l’esperava una nombrosa representació de l’esquerra abertzale amb el mateix Otegi, Tasio Erkizia, Rufi Etxeberria, Antxon Etxebeste i Pernando Barrena. També el van rebre l’actual secretària general de LAB, Garbiñe Aranburu, i la secretària general adjunta del sindicat ELA, Amaia Muñoa. Després de les primeres abraçades i crits d’ànim, Díez va agafar una bandera contra la dispersió dels presos i va cridar “ Euskal presoak, etxera ” -“Presos bascos a casa”-. Al cap de pocs minuts va pujar a un cotxe per dirigir-se al primer acte popular de reconeixement, que va tenir lloc al migdia a Muskiz (Euskadi), i permès per l’Audiència Nacional. I a la tarda, milers de persones el van rebre a Lasarte-Oria, la seva localitat natal.

En les primeres paraules després de sortir de la presó, Díez Usabiaga es va mostrar “molt orgullós” de la seva llarga militància de més de quaranta anys en l’esquerra abertzale i d’haver contribuït, encara que li costés l’empresonament, a obrir un “nou escenari sense violència que acosta a una pau integral i que accelera el trànsit de l’autonomia a la sobirania i al canvi social”.

Crida a la unitat

Díez Usabiaga va destacar que tenia sensacions contradictòries sobre el moment polític que viu Euskal Herria. Va assenyalar que s’estan fent passos i va apostar perquè el sindicalisme basc “sigui clau els pròxims anys”. Però va reconèixer: “Falta alguna cosa; ens falta ambició, ens falta l’orgull sa de ser un poble que reclama la seva llibertat”. Dit això, l’exlíder sindical va afirmar que era optimista de cara al futur i va traçar un camí: “La unió i vertebració de totes les forces que reclamem un estat basc”. Amb aquesta integració, va aprofundir, s’aconseguirà “que s’encengui la il·lusió col·lectiva i que sorgeixin nous elements per avançar”.

Més enllà de conjectures, perquè encara és aviat per saber què farà en un futur pròxim, Arkaitz Rodríguez, secretari general de Sortu, va dir ahir que amb Díez Usabiaga l’esquerra abertzale “recupera un actiu molt important”.