Rajoy: la CUP és “perillosa” per a l’economia catalana

El govern espanyol s’ha marcat com a objectiu per a Catalunya “que no tot sigui procés”, segons explicaven fonts de la Moncloa aquest cap de setmana. L’omnipresència del debat independentista, segons la lectura que en fa l’executiu de Mariano Rajoy, fa que no es parli d’altres coses que s’estan fent a Catalunya i que no li agraden. I el president espanyol ja comença a dirigir el discurs cap a aquesta nova aproximació. En una entrevista a TVE, Rajoy va alertar ahir que la dependència del Govern de Junts pel Sí dels vots de la CUP al Parlament és, segons ell, “perillosa” no només pel component independentista, sinó també perquè “posa en perill el model social i productiu de l’economia catalana”. Segons ell, aquest viratge econòmic “no seria bo per a ningú”, i per això entre els primers llocs de les seves “prioritats” hi ha desfer aquest lligam.

Rajoy va dir això en ser preguntat sobre la possibilitat d’un avançament electoral a Catalunya, però no va detallar si la via per desfer aquest lligam seria a través del pacte, o del canvi de majories, o directament a través de la intervenció de l’autonomia. En el seu discurs de diumenge davant dels compromissaris del PP al congrés del partit, Rajoy va parlar de “recuperar” les institucions catalanes per posar-les al servei de tots els ciutadans. I ahir hi va tornar, denunciant que ara el Govern només treballa per als catalans independentistes. De nou, però, cap detall sobre com pensa fer-ho, després que fonts de la Moncloa neguessin que estigués parlant d’aplicació de l’article 155.

Les úniques pistes que va donar el president espanyol van ser reiterar que l’executiu que lidera “té una funció que és garantir la unitat d’Espaya i la sobirania nacional”, i que “ho complirà”, però va afegir que ho farà “sense fer crits” i sent “contundent en el fons, i no en la forma”. Així, Rajoy prometia “sentit comú i equilibri” en el seu intent de resoldre la qüestió del procés, que va marcar com un dels “problemes més importants” que haurà d’afrontar aquesta legislatura. Segons ell, el procés està abocant les institucions catalanes a una “dinàmica forassenyada que no va enlloc”, i va tornar a brandar el fantasma de la societat dividida en afirmar que hi ha “discussions” a les famílies catalanes per la independència.

Pressupostos del 2017

En el flanc de la política estatal, Rajoy va assegurar que no convocarà eleccions encara que s’aprovin els pressupostos del 2017, que va dir que presentarà amb tota seguretat. “Jo no convocaré eleccions, és un disbarat. Aquest país ha tingut dues eleccions en un any i això fa mal”, va assegurar el reelegit president del PP. Això sí, no va garantir que la legislatura duri quatre anys, sinó que es va limitar a dir que treballarà per fer-la durar “tant com es pugui”.

Pel que fa a la dinàmica interna del PP, Rajoy va negar que el nomenament de Fernando Martínez-Maillo com a coordinador general del PP i el manteniment de María Dolores de Cospedal al càrrec de secretària general respongui a una necessitat de mantenir l’equilibri entre les diferents famílies populars. Ho va justificar afirmant que la ministra de Defensa haurà de dedicar més temps al govern, i que ha de perdre atribucions orgàniques, i va recordar que és una pràctica que ja va fer el PP en l’era Aznar.