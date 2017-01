Rajoy tanca la porta a un pacte fiscal per Catalunya perquè provocaria "problemes descomunals" a l'Estat

El president espanyol, Mariano Rajoy, s'ha sotmès aquest dijous a una entrevista a Onda Cero on ha abordat la política de pactes al Congrés de Diputats, la nova etapa d'Estats Units amb Donald Trump però també s'ha referit a Catalunya.

En la mateixa línia de sempre, el cap de l'executiu espanyol s'ha mostrat contrari al referèndum d'autodeterminació perquè "liquidaria" Espanya i la "sobirania nacional". Segons ell, "no pot ni vol" permetre'l perquè la Constitució li impedeix.

Tanmateix, aquest dijous, no només ha dit no a la consulta. Tot i assegurar que està "disposat a parlar de tot", ha tancat la porta a un pacte fiscal per Catalunya que sigui equiparable al concert econòmic del País Basc i Navarra perquè, segons Rajoy, provocaria "problemes descomunals" a tot Espanya. Tampoc creu que sigui necessari actualitzar l'Estatut de Catalunya.

Així doncs, què està disposat a oferir als independentistes? Rajoy ha dit que pot parlar d'"inversions", sense concretar res més. Això sí, ha tret pit per haver evitar la "fallida" de la Generalitat en anys de crisi.

Desconnectat de Gürtel?

Preguntat per si seguia amb atenció el judici del cas Gürtel, on el PP està acusat de ser partícip a títol lucratiu de la trama, Rajoy ha dit que no estava seguint el cas.

Ha dit que és "bo" que hi hagi un judici, malgrat que l'advocat del PP havia demanat la "nul·litat" de tota la causa, cosa que li ha recordat el periodista Carlos Alsina. "Ara em sorprèn vostè", li ha respost Rajoy assegurant que no ho sabia.

Rajoy es vol tornar a presentar



En relació a la política de pactes, Rajoy ha defensat els acords arribats amb el PSOE -amb qui ha negat està de "lluna de mel"- i ha apostat per teixir enteses de "mitjà i llarg" termini en aquesta legislatura al Congrés de Diputats.

Ara bé, Rajoy s'ha caracteritzat per la flexibilitat a l'hora de complir els acords que rubrica. El president espanyol ha tret ferro a l'entesa amb Ciutadans que va facilitar-li la investidura i ara no descarta tornar-se a presentar en cas de noves eleccions, tot i que va pactar amb Albert Rivera que no tornaria a optar a la reelecció.

Tot i que ha admès aquest extrem, Rajoy ha recordat que només fa tres mesos que torna a ser president i ha defensat "no ser dogmàtic" ni tenir posicions "prefixades" ara que s'estan abordant "assumptes de l'economia que són molt complexes". A més, també ha posat l'exemple d'Alemanya i Angela Merkel, que és cancellera des de 2005 i ara es tornarà a presentar.

En relació a la pujada de preu a l'electricitat, Rajoy ha dit que el govern espanyol no es planteja cap mesura addicional per pal·liar els efectes de la pujada de la llum, que en els darrers dies es troba a estàndards màxims.

Política internacional

També ha censurat la decisió de Trump de construir el mur a Mèxic i ha apostat per una política d'immigració d'"origen", és a dir, augmentar la inversió en cooperació. Ara bé, tot i criticar Trump, sí que ha defensat el mur a Ceuta i Melilla i les fronteres físiques: "No té cap sentit que s'obrin totes les fronteres (...) no existeix a cap lloc de la Terra".