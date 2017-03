Rajoy, Cospedal i Arenas seran al Congrés dels populars catalans d'aquest cap de setmana

Els màxims dirigents del PP a l'Estat seran aquest cap de setmana al Congrés dels populars catalans per donar suport al qui serà elegit com a president del partit, Xavier García Albiol. El president del govern espanyol i líder del PP, Mariano Rajoy, la secretària general dels populars espanyols i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, i el vicesecretari del partit, Javier Arenas, seran aquest cap de setmana a Catalunya.

A la col·lecció de dirigents populars estatals que participaran al Congrés també s'hi afegeix l'actual ministra de Sanitat i presidenta del Congrés, Dolors Montserrat, qui farà el discurs d'inauguració dissabte al matí, i la vicesecretària d'estudis i programes del PP espanyol i actual diputada al Parlament, Andrea Levy.

El Congrés també servirà per rellevar l'actual presidenta del partit, Alícia Sánchez Camacho, qui pronunciarà el seu últim discurs com a presidenta dels populars catalans. Si tot va com està previst, Albiol serà elegit número u del partit dissabte a la tarda, qui també previsiblement també presentarà els 22 membres que també formaran part del Comitè Executiu.

El Congrés ha de servir per posar fi a gairebé "dos anys d'interinitat i de transitorietat" del PP català, ha explicat el president del Comitè organitzador del Congrés, Ramon Riera. Un període "excessivament llarg" i que aquest cap de setmana acabarà amb un Congrés que ha de servir per "rellençar" el partit, ha conclòs.

La cita d'aquest cap de setmana, però, s'espera que sigui "tranquil·la i sense pugnes", ha dit Riera, ja que Albiol és l'únic candidat que s'ha presentat a la presidència del partit. De fet, ja va ser elegit per un 70% dels afiliats amb dret a vot en una primera volta de l'elecció del candidat que es va fer fa dues setmanes.