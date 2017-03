Rajoy: "L'autodeterminació només va existir a tres constitucions al món: les de l'antiga URSS, Iugoslàvia i Etiòpia"

El president espanyol, Mariano Rajoy, ha afirmat en una entrevista publicada aquest diumenge al diari 'El País' que Catalunya no li pot demanar "que violi la llei". El líder popular ha assegurat que l'autodeterminació és un principi que només va existir a tres constitucions arreu del món: "les de l'antiga Unió Soviètica, l'antiga Iugoslàvia i la d'Etiòpia". En aquest sentit, Rajoy ha dit que "no hi ha cap país que estableixi dins la seva constitució un procediment per destruir-se".

Preguntat sobre la possibilitat que Escòcia convoqui un segon referèndum per la independència, Rajoy ha matisat que el cas escocès va ser "legal perquè ho va decidir qui podia fer-ho, el Parlament britànic". Així doncs, el president espanyol ha reiterat que la votació que planteja Catalunya és "il·legal" perquè la sobirania resideix en el poble, a través de la Constitució, i no en el Parlament català.

Com a alternativa al referèndum, Rajoy ha proposat que als independentistes que, "seguint la llei", plantegin una reforma de la Constitució al Congrés dels diputats, que hauria de votar "el conjunt del poble espanyol, que és qui té dret a decidir sobre el seu país". El dirigent espanyol ha confirmat que aquest és el plantejament que ha fet al president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Rajoy també ha explicat que hauria preferit formar una gran coalició a l'estil alemany després de les primeres eleccions del desembre del 2015. "Avui segueixo pensant que hauria estat el millor", ha admès. A més, també ha insistit en què no avançarà les eleccions generals, sinó que esgotarà aquesta legislatura. Pel que fa a la corrupció, el popular ha assegurat que el seu partit ha apartat a les persones que han comès actes fraudulents i que ha modificat "moltíssimes lleis" per intentar lluitar contra la corrupció.

D'altra banda, pel que fa a la recuperació econòmica, Rajoy ha insistit en l'entrevista en què "si hi ha estabilitat política" el PIB espanyol creixerà el 2,5% "com a mínim" i es crearan més de 400.000 nous llocs de treball. En referència a les paraules del president de l'Eurogrup Jeroen Dijsselbloem, que va acusar el sud d'Europa de gastar els diners en alcohol i prostitutes, Rajoy ha respost que li agradaria veure el ministre d'Economia Luis de Guindos com a futur president de l'organisme.