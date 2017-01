Rajoy: "Ho posaré tot de part meva per esgotar el mandat"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha estrenat l'any amb una entrevista al ' Faro de Vigo' aprofitant que té previst estar de vacances a la seva terra natal, Pontevedra, fins al dia de Reis. En l'entrevista, el líder del PP assegura que ho posarà tot de part seva per esgotar un mandat que considera "complicat" i dissipa el fantasma de les noves eleccions anticipades si el PSOE no té intenció d'aprovar els pressupostos generals de l'Estat de cara al 2017. "L'estabilitat convé a Espanya [...]. La política no pot ser només confrontació; la política, sobretot, és capacitat per arribar a acords", reitera estenent la mà als socialistes.

En ple debat precongressual, Rajoy defensa el paper de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, com a secretària general del PP. Assenyala que en "el seu moment" decidirà si repeteix al capdavant del partit, però que Cospedal "acredita mèrits" per dur a terme més d'una tasca política. En aquest sentit, i sobre el futur del president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que es perfila com a delfí de Rajoy, diu que "és un enorme polític" i que "té totes les qualitats per aconseguir qualsevol objectiu que es fixi".

Assenyala, al seu torn, que aquest any 2017 serà clau per a la reforma del sistema de finançament autonòmic, però subratlla que s'ha de basar en un model multilateral que segueixi en la línia de la fórmula del cafè per a tothom, en què la negociació sigui col·lectiva i no bilateral. "Cada comunitat té les seves necessitats, però amb un mínim de lleialtat hi haurà un nou finançament", assegura. De nou, Rajoy assenyala que si aquesta legislatura pogués aconseguir un pacte educatiu i un per a les pensions, un nou finançament autonòmic i "un parell de qüestions més" seria idoni per a ell. Considera que la clau per arribar a aquests pactes és no tenir majoria absoluta.