Rajoy diu no a Puigdemont, l'acusa de "liquidar" l'ordre constitucional i avisa: "La meva obligació és defensar-lo"

Mariano Rajoy ja ha respost a la carta que li va enviar ahir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. I ho ha fet amb una carta en què li diu 'no' al diàleg entre governs, amb l'acusació a l'executiu català d'estar fent una "amenaça", i reitera la invitació a canviar la Constitució al Congrés.

Rajoy assegura que la seva "primera" obligació com a president espanyol és "la defensa de l'ordre constitucional", i que la proposta que fa el president català " vulnera el nucli essencial de la Constitució". I insisteix que "l'obligació" del seu govern "és i serà sempre actuar en defensa de la llibertat, la convivència pacífica i els drets de tots els catalans i la resta dels ciutadans espanyols".

A més, Rajoy acusa Puigdemont d'estar fent una "amenaça", en referència a la filtració d'un esborrany de la llei de transitorietat: "Al mateix temps que reclama al govern de la nació que accepti la celebració d'aquest referèndum, prepara un conjunt d'iniciatives legals que suposen la liquidació absoluta del nostre ordre contitucional", que ell diu que ha de defensar.

En la missiva, Rajoy afirma que té la "voluntat de dialogar i arribar a acords amb la Generalitat com amb qualsevol altre govern autonòmic", però que això "té com a límit el respecte a la sobirania nacional i a l'estat de dret que regeix el nostre país": "Ni vostè ni jo tenim la capacitat de negociar sobre allò que no disposem".

Per tot plegat, rebutja una negociació bilateral i torna a convidar el president català a defensar al Congrés dels Diputats una reforma constitucional si vol encabir el referèndum en l'ordenament jurídic espanyol: "És allà on s'han de debatre les aspiracions que el nostre pluralisme polític empara". No hi ha, segons ell, "lloc per plantejar una negociació a esquenes dels autèntics camins democràtics i de la llei, que a tots ens empara i obliga".