Rajoy va trucar la setmana passada a Puigdemont però no li va donar data per reunir-se

Mariano Rajoy va trucar la setmana passada a Carles Puigdemont però no li va concretar una data per reunir-se, tal com han informat aquest dimecres fonts del Govern. El president espanyol, en canvi, va tornar a demanar a Puigdemont que assisteixi a la conferència de presidents autonòmics, prevista pel 17 de gener al Senat. Una petició que li hauria fet sense esperar resposta, segons apunten les mateixes fonts. El president de la Generalitat ja va avançar a finals d'octubre que no té intenció d'assistir a aquesta cita.

La trucada l'havien avançat aquesta matinada fonts del govern espanyol a diversos mitjans espanyols a Nova York, on Rajoy ha presidit una sessió del Consell de Seguretat de l'ONU. Aquestes fonts no han ofert gaires detalls de la conversa, però han subratllat la importància del diàleg entre els dos presidents. En aquest sentit, han recalcat que "es parla més del que es diu" i s'han mostrat convençudes de l'èxit de l'' operació diàleg' impulsada per l'executiu de Rajoy, que el Govern es mira amb escepticisme i demana que es tradueixi en fets i que no exclogui el referèndum.

La conversa s'hauria desenvolupat amb normalitat i, segons les mateixes fonts, no hi va haver una petició expressa de Rajoy a Puigdemont perquè assisteixi a la Conferència de Presidents, tal com sí que s'ha afirmat des de la Generalitat.

Junqueras i Santamaría mantenen el contacte

Les fonts del govern de Rajoy han subratllat que l'Estat reconeix que a Catalunya hi ha un problema i que intenta avançar en la seva resolució amb mostres de diàleg com les de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Deixen clar, això sí, que el que no es pot fer en un diàleg és demanar a l'altre interlocutor una cosa que no pot donar –en referència al referèndum. Insisteixen que no es pot liquidar la sobirania nacional i que el poble espanyol és l'únic que pot decidir sobre aqeuesta possibilitat.

Una altra de les reunions pendents és la del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, amb Santamaría. En una entrevista aquest dimecres a Catalunya Ràdio, Junqueras ha confirmat que tampoc hi ha data per a la trobada, però ha admès que manté contacte amb la seva homòloga espanyola, amb la qual va parlar "fa uns dies" per telèfon. El també conseller d'Economia creu que la reunió podria tenir lloc al gener, ja que aquest mes de desembre, per la intensitat de les agendes dels dos governs, "segur que no es produirà".

D'altra banda, Junqueras ha confirmat que no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera d’aquest dijous perquè a la mateixa hora estarà presentant al Parlament el projecte de llei d’actius no productius de les persones jurídiques, l’anomenat 'impost a les grans fortunes'. Ha explicat que en el seu lloc hi anirà el secretari d’economia, Pere Aragonès.