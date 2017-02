Rajoy i Puigdemont es van reunir l'11 de gener a La Moncloa

Malgrat els desmentiments del Govern i també de dirigents del PP com Xavier García Albiol, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el cap de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, es van reunir. Segons publica aquest dimecres La Vanguardia, els dos presidents es van trobar a La Moncloa el passat 11 de gener però no van arribar a cap acord. Ambdós es van mantenir en les seves posicions públiques: Puigdemont va traslladar-li la voluntat de fer el referèndum i Rajoy li va fer saber, altre cop, la seva negativa a permetre'l.

Mariano Rajoy no ha desmentit la reunió. " La posició que recull un mitjà d'informació meva és el mateix de sempre", ha assenyalat el president espanyol en declaracions als passadissos del Congrés després de la sessió de control. El líder popular ha defensat que té "la millor disposició, efectivament, a parlar", però ha reiterat que sempre i quan no es tracti el tema del referèndum. En aquest sentit, ha vingut a confirmar la informació de la La Vanguardia quan ha insistit que vol que Puigdemont participi en la conferència de presidents si no posa sobre la taula el dreta decidir.

Dins del mateix govern espanyol està havent-hi declaracions contradictòries sobre la reunió. Pocs minuts després que parlés Rajoy, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha defensat que " no hi ha reunions secretes amb cap govern autonòmic: totes són transparents". Fonts de la Moncloa recorden les diferents reunions que van mantenir Rajoy i Mas durant l'anterior legislatura i que no van transcendir fins setmanes després i assenyalen que és una forma natural d'actuar del president espanyol.

Aquest dimecres el matí, Puigdemont donarà explicacions a la sessió de control al Parlament, ja que fins ara havia negat contactes amb el cap de La Moncloa. Rajoy també té sessió de control al Congrés de Diputats. A hores d'ara, encara no hi ha hagut reaccions per cap de les dues parts.

Aquesta informació contrasta amb les declaracions que el mateix Govern va fer ahir. La portaveu de l'executiu, Neus Munté, va assegurar en roda de premsa que no hi havia hagut reunions secretes i fins i tot va instar La Moncloa a fixar ja la data de la reunió Rajoy-Puigdemont. Aquest cop, s'entén que pública. Però Munté no va ser l'única ahir que va negar trobades secretes, també ho va fer el ministre de Justícia, Rafael Catalá, asseverant que La Moncloa no actua "amb secretismes".

L'únic que va afirmar que sí que li constaven reunions al més alt nivell va ser el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que en un esmorzar informatiu a Madrid va dir que "creia" que Rajoy i Puigdemont s'havien reunit. Aquest vodevil de declaracions -afirmant o desmentint trobades- va començar diumenge quan el delegat del govern espanyol, Enric Millo, va assegurar que hi havia reunions a tots els nivells entre l'Estat i la Generalitat i que no necessàriament s'havien fet públiques.