Rajoy relleverà Trillo però ho desvincula Del cas Iak-42

Frederico Trillo té els dies comptats com a ambaixador espanyol al Regne Unit. Després que el Consell d’Estat assenyalés aquest dimarts l’exministre de Defensa com a responsable polític últim de l’accident del Iak-42 (maig del 2003), el govern de Mariano Rajoy va confirmar ahir que serà rellevat del seu càrrec. L’executiu espanyol, però, va desvincular aquesta decisió de la tragèdia aèria que fa gairebé 14 anys va deixar 75 persones mortes a Turquia, 62 de les quals eren soldats espanyols que tornaven de l’Afganistan.

De fet, Trillo serà rellevat juntament amb 71 ambaixadors més perquè “toca”, segons van explicar a Europa Press fonts de la Moncloa, argumentant que el mandat dels diplomàtics no acostuma a superar els quatre anys. Trillo va accedir al càrrec el març del 2012, motiu pel qual la seva “missió està caducada”, afirmaven les mateixes fonts. Amb tot, afegien que el procés de renovació d’ambaixadors no s’ha pogut iniciar fins ara perquè el govern de Rajoy estava en funcions, i que els relleus corresponents es faran “les pròximes setmanes o mesos”.

Amb aquesta maniobra, el govern espanyol torna a blindar Trillo davant l’accident del Iak-42. L’exministre només va haver de declarar el 2008 davant l’Audiència Nacional, i ho va fer en qualitat de testimoni i per escrit. Mai ha hagut de donar la cara pel cas, i tampoc ho haurà de fer ara tot i que el Consell d’Estat el situï com a principal responsable de la tragèdia.

En lloc seu, María Dolores de Cospedal, l’actual ministra de Defensa, serà l’encarregada de donar explicacions al Congrés. Ella mateixa va demanar ahir la seva compareixença voluntària a la comissió de Defensa, un dia després que ho haguessin reclamat PSOE, Podem i C’s -els mateixos partits que havien exigit la dimissió de Trillo.

Cospedal també va accedir a reunir-se amb els familiars de les víctimes del Iak-42, una trobada que tindrà lloc la setmana que ve. Les famílies ja van deixar clar dimarts que, un cop confirmada la negligència, el que busquen no són indemnitzacions, sinó que es demani perdó. I ahir van rebutjar que es desvinculi el relleu a Trillo de la seva responsabilitat en la tragèdia.

No al “cessament emmascarat”

En un comunicat, el col·lectiu de familiars va dir que no acceptarà “una nova mentida i humiliació si el cessament que es produeix ve emmascarat per alguna circumstància que no sigui el reconeixement públic que es produeix per la indignitat d’exercir aquest càrrec en nom d’Espanya”. El vicepresident de l’Associació de Víctimes del Vol Il·legal Iak-42, Francisco Cardona, va afegir que Trillo “hauria d’assumir responsabilitats, demanar perdó i dir «m’he equivocat»”.

Conscients que el cas ha esgotat la via judicial, les famílies demanen almenys que Trillo no pugui ocupar un altre càrrec públic o de representació institucional. Una exigència que ahir també va fer el PSOE. El portaveu parlamentari dels socialistes, Antonio Hernando, va associar en un tuit l’anunci del relleu a Trillo amb la “pressió social i política” posterior a l’informe del Consell d’Estat i va insistir que l’exministre “no pot ser ambaixador ni a Londres ni enlloc ni ocupar cap càrrec públic”. A part de la compareixença de Cospedal, el PSOE vol que també doni explicacions al Congrés el ministre d’Afers Exteriors, Alfonso Dastis. Com que el gener és un mes inhàbil a la cambra espanyola, on no hi ha prevista activitat ordinària, els socialistes van demanar la convocatòria de la diputació permanent perquè les compareixences no s’ajornin sine die.

Més enllà del cessament de Trillo, Compromís ha exigit també la destitució de l’ambaixador d’Espanya a Suècia, Francisco Javier Jiménez-Ugarte, que era secretari general de Política de Defensa quan va tenir lloc l’accident aeri.