Rajoy adverteix a ETA que “no hi haurà res a canvi de res”

ETA i els seus intermediaris només esperen una cosa perquè el desarmament unilateral sigui un èxit: que França hi participi i que Espanya no ho veti. Però el govern de Mariano Rajoy no està disposat a posar les coses fàcils a la banda terrorista. El líder popular va endurir ahir el to sobre l’anunci de l’organització armada: va advertir que “aplicarà la llei” i que confia que París faci el mateix. Rajoy va assegurar ahir des de Vitòria, on va clausurar el congrés regional del PP basc, que es mantindrà “ferm” fins que la banda es dissolgui i que en cap cas oferirà “contrapartides” com l’acostament dels presos, una llarga reivindicació de l’esquerra abertzale i un dels punts que hi ha damunt la taula en la negociació dels pressupostos generals de l’Estat amb el PNB.

“No hi haurà res a canvi de res, perquè no pot haver-hi res. El govern d’Espanya aplicarà la llei com ha fet sempre, i estic totalment convençut que el govern francès també ho farà”, va assenyalar el líder popular enmig d’aplaudiments. El PP es penja la medalla d’haver aconseguit acabar amb ETA sense que hi hagués cap negociació. “El temps s’està encarregant de demostrar que la nostra posició ha sigut la més eficaç per a la dissolució definitiva d’ETA”, va afegir Rajoy. D’aquesta manera, finalment la Moncloa -malgrat haver restat inicialment importància a l’assumpte- dona credibilitat a l’anunci de l’organització terrorista que es desarmarà per complet i de forma unilateral el 8 d’abril. Rajoy va fer un nou pas i va celebrar que, gràcies a “l’actitud, la perseverança, la dignitat i la fortalesa” del PP les “coses a poc a poc es vagin normalitzant al País Basc”. Per això, va demanar als militants bascos que se sentin “orgullosos” perquè han sigut un “factor decisiu” per a la fi d’ETA.

Però el president espanyol ja estava avisat des de fa dies sobre el pas d’ETA. Dimarts passat es va reunir a la Moncloa amb el lehendakari, Iñigo Urkullu, per parlar exclusivament d’aquest tema, segons van avançar ahir diferents diaris bascos. Urkullu ha instat l’executiu a “estar a l’altura de les circumstàncies” i a no entorpir el procés.

Por a detencions

El mateix van demanar ahir els intermediaris de la societat civil d’Iparralde (el País Basc francès). L’únic que demanen, segons fonts pròximes al procés, és que no se’ls detingui per haver aconseguit el desarmament, tal com va passar el desembre passat mentre gravaven un zulo a punt de precintar amb el 15% de l’arsenal de la banda. Un dels intermediaris, el sindicalista Michel Berhocohirigoin, va emplaçar el govern francès a accedir a negociar les “condicions tècniques” del procés de lliurament d’armes que, independentment del que passi, culminarà el 8 d’abril. “El pròxim 9 d’abril ETA ja no serà una organització armada”, va assenyalar durant una taula rodona a Biarritz sobre el desarmament.

Ara bé, els intermediaris encara no han ofert cap detall de com serà el desarmament, més enllà d’insistir que el procés serà “massiu, plural i compartit”. Berhocohirigoin és l’expresident de la cambra agrària d’Iparralde i company d’intermediació de Noel Etcheverry, que va anunciar el desarmament divendres en declaracions a Le Monde. Asseguren que participaran en el desarmament centenars de ciutadans, càrrecs electes i també els membres de la comissió internacional de verificació. Segons informen diferents diaris bascos, està previst que els representants de la societat civil lliurin a la policia francesa un mapa amb la ubicació dels zulos, la majoria situats a Iparralde.

Els intermediaris, però, encara no han tancat cap acord amb França que garanteixi que no hi haurà detencions. ETA confia en la participació d’un Elisi a les portes d’eleccions i espera que Rajoy, a última hora, no ho veti.