Rajoy busca el desgel amb Rivera amb un sopar "informal" a la Moncloa

La relació entre el PP i Ciutadans es va tensar després de la investidura de Mariano Rajoy, a la qual els d'Albert Rivera van votar 'sí' després d'assolir un pacte amb els 'populars'. El president espanyol havia concentrat esforços a trobar acords amb el PSOE i havia descuidat alguns dels punts del pacte, com la recaptació de tots els diners de l'amnistia fiscal. A Ciutadans s'havia instal·lat un cert malestar per aquests moviments, amb laments amargs de diversos dirigents que denunciaven els incompliments dels populars del seu acord, amb més o menys contundència.

Però ara Rajoy vol fer les paus amb Rivera. A les portes de la negociació dels pressupostos, que el president espanyol vol aprovar abans del març, Rivera i Rajoy van sopar ahir dilluns a la Moncloa en una "trobada informal", segons C's, en què van participar alguns dels membres de l'equip negociador de tots dos partits. El primer símptoma del desgel entre totes dues formacions va arribar el 30 de desembre, en la roda de premsa posterior al darrer consell de ministres de l'any, que, com és tradició, va oferir el mateix president i no el portaveu del govern. Aleshores Rajoy va referir-se a Ciutadans com a "soci prioritari", un apel·latiu que després ha passat a formar part de l'argumentari del PP i que ara repeteixen tots els seus dirigents.

Les paraules contrasten amb les que havien fet servir destacats membres del govern espanyol, en converses informals anteriors, quan apel·laven a l'aritmètica parlamentària per justificar haver girat l'esquena amb Ciutadans (PP i el partit taronja no sumen al Congrés, i calen, en general, els vots del PSOE).

Ara, però, el PP ja comença a avisar que no calen els vots del PSOE per iniciar la tramitació parlamentària dels comptes, que poden ser discutits al Congrés amb un empat, que es pot assolir amb els vots de PP, C's, PNB i Coalició Canària. Per l'aprovació definitiva dels comptes sí que caldria el suport de com a mínim algun diputat socialista -sembla impossible aconseguir-lo d'altres grups-, però el PP es concentra ara a assegurar-se el primer pas.