El govern de Rajoy evita censurar Trump tot i la pressió de l'oposició

El govern espanyol evita de totes totes sortir-se del guió de la diplomàcia en relació amb les primeres polèmiques de la gestió del nou president dels EUA, Donald Trump. Tot i la pressió de l'oposició -demà el PSOE farà una pregunta en sessió de control al ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis-, de moment el PP i l'executiu de Mariano Rajoy han optat per defugir de la crítica.

Trump veta refugiats i immigrants

"És molt important portar-se molt bé amb els socis i aliats", ha afirmat aquest dimarts el ministre d'Educació i portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo, que ha recordat que aquesta bona relació "no sempre" ha estat allà, en al·lusió a l'etapa de govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Així, Rajoy opta per un camí diferent al de la cancellera alemanya, Angela Merkel, que sí que ha entrat a criticar les primeres decisions del president dels EUA, que ha iniciat els tràmits per a la construcció d'un mur amb Mèxic i ha aprovat els decrets per evitar l'entrada de ciutadans de diversos països de majoria musulmana.

Méndez de Vigo ha explicat que l'executiu defensarà els seus valors, alguns dels quals contraris als de Trump, com el lliure comerç, però ho farà "sense estridències i sense fer gaire soroll".

Dastis tindrà l'oportunitat de fixar posició aquest dimecres en la sessió de control al govern, davant del PSOE, que vol fer bandera dels valors socialdemòcrates per combatre el populisme que representa Trump, i demana una condemna enèrgica per part de l'executiu espanyol.

El portaveu socialista al Congrés, Antonio Hernado, ha demanat aquest dimarts una "resposta contundent i clara del govern d'Espanya". "Li exigim, sense estridències però amb fermesa que contesti a les decisions enormement importants que està prenent el president americà que suposen un canvi d'ordre", ha afegit Hernando, en la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus.

Ciutadans, en canvi, s'ha alineat amb la resposta del govern espanyol, i ha demanat fer compatible la defensa dels valors del lliure comerç i dels drets humans "sense complexos", però sense perdre de vista que és "el president democràtic d'un aliat".