Rajoy evita censurar Trump tot i la pressió de l’oposició

El govern espanyol evita de totes totes sortir del guió de la diplomàcia en relació amb les primeres polèmiques de la gestió del nou president dels EUA, Donald Trump. Tot i la pressió de l’oposició -avui el PSOE fa una pregunta sobre la qüestió en sessió de control al ministre d’Exteriors, Alfonso Dastis-, de moment el PP i l’executiu de Mariano Rajoy han optat per defugir la crítica. “És molt important portar-se molt bé amb els socis i aliats”, va afirmar ahir el ministre d’Educació i portaveu de l’executiu, Íñigo Méndez de Vigo, que va recordar que aquesta bona relació “no sempre” ha existit, en al·lusió a l’etapa de govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Així, Rajoy opta per un camí diferent del de la cancellera alemanya, Angela Merkel, que sí que ha entrat a criticar les primeres decisions del president dels EUA, que ha iniciat els tràmits per a la construcció d’un mur amb Mèxic i ha aprovat els decrets per evitar l’entrada de ciutadans de diversos països de majoria musulmana. Méndez de Vigo va explicar que l’executiu defensarà els seus valors, alguns dels quals contraris als de Trump, com el lliure comerç, però que ho farà “sense estridències i sense fer gaire soroll”.

Avui, en la sessió de control al govern, Dastis tindrà l’oportunitat de fixar formalment la seva posició davant d’un PSOE que vol fer bandera dels valors socialdemòcrates per combatre el populisme que representa Trump i que demana una condemna enèrgica per part de l’executiu espanyol. Els socialistes també presentaran una proposició no de llei de rebuig a la construcció del mur amb Mèxic, que es votarà dijous i que previsiblement el PP rebutjarà.

“Resposta contundent”

El portaveu socialista al Congrés, Antonio Hernado, va demanar ahir una “resposta contundent i clara del govern d’Espanya”. “Li exigim, sense estridències però amb fermesa, que contesti a les decisions enormement importants que està prenent el president americà que suposen un canvi d’ordre”, va dir Hernando en la roda de premsa posterior a la junta de portaveus. Ciutadans, en canvi, s’ha alineat amb la resposta del govern espanyol i va demanar fer compatible la defensa dels valors del lliure comerç i dels drets humans “sense complexos”, però sense perdre de vista que és “el president democràtic d’un aliat”.

De moment Rajoy ha evitat referir-se directament a les iniciatives de Trump. Qui sí que ho va fer ahir va ser la vicepresidenta de l’executiu, Soraya Sáenz de Santamaría, que va afirmar que Espanya defensa “una societat oberta i plural” i que vol “treballar” al costat dels Estats Units “per aprofitar els efectes de la globalització, entre els quals la llibertat de comerç”. És a dir, abans mantenir la bona sintonia amb els EUA que criticar les mesures que s’han guanyat un rebuig gairebé unànime dels executius europeus. Justament ahir, el ministre d’Exteriors francès, Jean-Marc Ayrault, va criticar el veto a l’entrada d’immigrants musulmans i va anunciar que el seu país duplicarà el nombre de visats que concedeix a l’Iran.

Mentrestant, Sáenz de Santamaría afirmava que el govern espanyol sempre procura mantenir “la millor interlocució possible” amb aquells països que han sigut tradicionalment “socis i aliats” d’Espanya, no només amb els Estats Units sinó “amb caràcter general”. “Això ha sigut sempre així”, va assegurar la vicepresidenta. Per populistes i xenòfobes que semblin, les polítiques de Trump no ho canviaran.

El PSOE es plega al PP al Congrés

El PSOE continua fent passos per fer realitat la gran coalició a l’ombra que Mariano Rajoy implora des que va ser investit president espanyol. El Congrés de Diputats va ser ahir testimoni una vegada més d’aquesta sintonia entre els dos grans partits espanyols, amb la convalidació, gràcies als vots socialistes, dels tres decrets llei que l’executiu pretenia aprovar: la garantia juvenil, el del bo social elèctric i el de les clàusules terra. En el cas dels dos primers decrets, els socialistes van votar a favor de la convalidació, mentre que el tercer el van facilitar amb l’abstenció.