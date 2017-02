Rajoy defineix el procés com un "desafiament" contrari a la "vida democràtica"

El mateix dia en què arrenca el congrés del PP, el president del partit i del govern espanyol, Mariano Rajoy, escriu un article a 'El Mundo' en què defineix el procés com "un desafiament tan contrari a la nostra història compartida [la de Catalunya i Espanya] com a la nostra vida democràtica i a un món que avança cap a la supressió de fronteres". En aquest sentit, Rajoy crida el PP a treballar per "reforçar" els vincles que uneixen els espanyols com a "ciutadans lliures i iguals" davant del "desafiament" a la unitat territorial i la llei.

El líder dels populars reivindica els "valors" de la seva formació: "Són els que ens han convertit en el millor mirall de l'Espanya actual: la nostra aposta per les persones, la seva llibertat i la seva dignitat; la nostra defensa d'una idea d'Espanya immillorablement reflectida en la Constitució de 1978", detalla, i afegeix: "Aquests senyals d'identitat, al costat de la nostra acció en les institucions, ens han fet un partit fiable a ulls dels espanyols".