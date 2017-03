Rajoy tanca la porta a apropar presos a canvi del desarmament d'ETA: "No hi haurà res a canvi de res"

El govern espanyol es referma: no mourà ni un dit per garantir el desarmament d'ETA ni té cap intenció de canviar les seves polítiques. Mariano Rajoy ho ha reiterat aquest dissabte des de Vitòria, on ha clausurat el congrés regional del partit. La Moncloa deixa clar que es mantindrà "ferm" fins que l'organització terrorista es dissolgui i que en cap cas oferirà "contrapartides" com l'apropament dels presos, una llarga reivindicació de l'esquerra abertzale i un dels punts que està sobre la taula en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat amb el PNB. "No hi haurà res a canvi de res, perquè no pot haver-hi res. El govern d'Espanya aplicarà la llei com hem vingut fent des de sempre i estic totalment convençut que el govern francès també ho farà", ha assenyalat el líder popular enmig d'aplaudiments.

"El temps s'està encarregant de demostrar que la nostra posició ha estat la més eficaç per a la dissolució definitiva d'ETA" Mariano Rajoy President del govern espanyol

El PP es penja la medalla d'haver aconseguit acabar amb ETA sense cap negociació per enmig. "El temps s'està encarregant de demostrar que la nostra posició ha estat la més eficaç per a la dissolució definitiva d'ETA", ha afegit. D'aquesta manera finalment la Moncloa dona credibilitat a l'anunci de l'organització terrorista de desarmar-se per complet i de forma unilateral el 8 d'abril. Rajoy ha fet un nou pas i ha celebrat que, gràcies a "l'actitud, la perseverança, la dignitat i la fortalesa" del PP les "coses poc a poc es vagin normalitzant al País Basc". Per això ha demanat als militants bascos del partit que se sentin "orgullosos" perquè han estat un "factor decidiu" per a la fi d'ETA.

El govern espanyol no farà res per garantir el desarmament, tal i com va demanar el lehendakari, Iñigo Urkullu, dimarts a Rajoy en una reunió a la Moncloa. Segons han avançat aquest dissabte diversos mitjans bascos, Urkullu va demanar a l'executiu que "estigui a l'alçada de les circumstàncies" i que no entorpeixi el procés. El mateix han demanat aquest dissabte els intermediaris de la societat civil d'Iparralde (el País Basc francès). L'únic que demanen, segons fonts pròximes al procés, és que no se'ls detingui per aconseguir el desarmament, tal i com va passar el desembre passat mentre gravaven un zulo a punt de precintar.

"El pròxim 9 d'abril ETA ja no serà una organització armada" Michel Berhocohirigoin Intermediari

Un dels intermediaris, Michel Berhocohirigoin, ha emplaçat el govern francès a que accedeixi a negociar les "condicions tècniques" del procés de lliurament d'armes que, independentment del que passi, culminarà el 8 d'abril. "El pròxim 9 d'abril ETA ja no serà una organització armada", ha assenyalat durant una taula rodona a Biarritz sobre el desarmament.

Ara bé, no ha ofert cap detall de com serà el desarmament, més enllà d'insistir que el procés serà "massiu, plural i compratit". Berhocohirigoin és l'espresident de la cambra agrària d'Iparralde i company d'intermediació de Noel Etcheverry, qui va anunciar el desarmament divendres en declaracions a 'Le Monde'. Asseguren que participaran en el desarmament centenars de ciutadans, càrrecs electes i també els membres de la comissió internacional de verificació.