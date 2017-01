Rajoy descarta negociar el model de finançament de forma bilateral

Diàleg sí, però cap tracte exclusiu. El govern de Mariano Rajoy arrenca l’any decisiu per a l’eterna reforma del model de finançament autonòmic -caducat exactament des de fa tres anys- fent bandera, de nou, del famós cafè per a tothom que va configurar l’actual estat de les autonomies. En plena ofensiva de l’anomenada operació diàleg amb Catalunya, el president espanyol tanca la porta a parlar, ni tan sols, del model de finançament en reunions bilaterals amb la Generalitat, tal com reclama el president del Govern, Carles Puigdemont.

La ponència territorial del PP, que el partit va difondre ahir i que suposa una actualització de l’ideari de la formació, marca com a prioritat per a aquest 2017 la reforma del sistema de finançament, però deixa clar que ha de ser un acord “ampli i transparent” que no pot “excloure” cap de les comunitats i que en cap cas es pot acordar en “negociacions bilaterals prèvies que després es traslladin al conjunt d’autonomies”.

Es tracta d’una ponència susceptible a esmenes fins al 16 de gener, però Rajoy ja ha deixat clar que aquest punt no es tocarà. En la primera entrevista de l’any, concedida al diari gallec Faro de Vigo -està passant les vacances de Nadal a la seva terra natal, Pontevedra-, el president espanyol assegura que el model de finançament es “pactarà entre tots”. El primer escenari de debat serà la conferència de presidents autonòmics prevista per al 19 de gener i a la qual Puigdemont no té intenció d’assistir. La resta de reunions multilaterals seran en el marc, segons el full de ruta traçat pel PP, del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). El vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, tampoc té intenció de participar-hi.

Rajoy no vol, en cap cas, que la reforma del model de finançament es converteixi en un escenari en què la Generalitat busqui un millor tracte fiscal o solucionar velles reivindicacions del sobiranisme. La ponència territorial, que es va preparar a Barcelona el 17 de desembre durant la visita de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, i ha estat coordinada pel vicesecretari nacional de partit, Javier Arenas, amb el cap de files dels populars catalans, Xavier García Albiol, i el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, de ponents, assevera explícitament que la reforma “no pot ser ni molt menys l’àmbit en què s’intentin aconseguir objectius polítics contraris a l’ordenament constitucional”.

El nou full de ruta dels populars

En plena actualització del full de ruta independentista, el PP també inclourà per primer cop en el seu propi full de ruta el veto explícit a la celebració d’un “referèndum d’autodeterminació”. “No té cabuda al nostre país, a la nostra Constitució ni al nostre ordenament jurídic”, assenyala. Torna a liquidar així la via de la consulta pactada que el sobiranisme va acordar explorar el 23 de desembre en la cimera sobre el referèndum i que Rajoy ja va rebutjar de ple durant el discurs de Cap d’Any. Fins ara el PP mai havia inclòs en el seu ideari cap referència als referèndums. A la ponència política de l’any 2012 hi van incloure una clàusula enrevessada en contra del dret a decidir.

Una altra novetat és que el PP obre la porta a una reforma de la Constitució. Ara bé, amb moltes limitacions. Com ja ha anat avançant Rajoy, reclamen consens “tant en el punt de partida com en l’horitzó d’arribada” i creuen que n’hi ha prou amb una tímida reforma que acabi a les Corts i no es pregunti als ciutadans en referèndum. Sortir d’aquests paràmetres, segons els ponents, seria “un exercici polític irresponsable i arriscat”. La ponència territorial també defensa l’estratègia de l’ operació diàleg però exposa la determinació del PP en la defensa de la “integritat de la sobirania nacional” i argumenta que aquesta unitat no la pot “qüestionar” ningú de “manera unilateral”.

Esmena al PP català

El nou full de ruta dels populars xoca frontalment amb el que proposava el PP català en ple inici del procés entre el 2012 i el 2013, quan l’expresident Artur Mas reivindicava el pacte fiscal. Llavors la seva presidenta, Alícia Sánchez-Camacho, va proposar negociar amb Madrid un “finançament propi, singular i bilateral”. La seva proposta va ser durament criticada per la resta de líders populars i en les eleccions catalanes del 2015 va ser rellevada a última hora com a candidata. Rajoy sap que té el suport ple del PSOE en la defensa d’una negociació multilateral. Ja el 2014 va tranquil·litzar la presidenta andalusa, Susana Díaz, i li va traslladar que mai hi hauria negociació bilateral amb Catalunya.

El cafè per a tothom del finançament autonòmic que defensa Rajoy passa per ajudar les comunitats amb una població més envellida i més dispersió. La resta de paràmetres que estableix el PP són la quantitat de població en edat escolar i el cost sanitari. També vol utilitzar la reforma per recentralitzar impostos i lleis, és el que la Moncloa anomena “harmonització de llicències i supressió de barreres regulatòries”. L’objectiu: un tracte “igual” i “homogeni” per a tots els espanyols.

“Faré tot el que pugui per esgotar el mandat”

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va assegurar en una entrevista publicada ahir al Faro de Vigo que té intenció de fer tot el que estigui a les seves mans “per esgotar el mandat”. El líder del PP intenta dissipar el fantasma d’eleccions anticipades si el PSOE no aprova els pressupostos -la gestora va advertir ahir que tenen intenció de presentar una esmena a la totalitat- i augura que la gent pressionarà perquè “es compleixin les regles”. “L’estabilitat convé a Espanya ”, va reiterar estenent la mà als socialistes. A més, en ple debat precongressual, Rajoy va defensar el paper de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, com a secretària general del PP. El líder del PP va assenyalar que quan arribi el moment decidirà si repeteix al capdavant del partit, però que Cospedal “acredita mèrits” per dur a terme més d’una tasca política. En aquest sentit, i sobre el futur del president gallec, Alberto Núñez Feijóo, que es perfila com a delfí de Rajoy, va dir que “és un enorme polític” i que “té totes les qualitats per aconseguir qualsevol objectiu que es fixi”.