Rajoy titlla d'"espectacle lamentable" el cas Vidal i reitera que no negociarà el referèndum

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha tornat a referir aquest dimarts a les paraules de l'exsenador d'ERC Santiago Vidal i ha titllat el cas d'"espectacle lamentable". En un acte d'homenatge pòstum a l'ex alcaldessa de València Rita Barberá, Rajoy ha insistit en el seu discurs habitual sobre Catalunya i ha acusat el Govern d'haver entrat "en una dinàmica que no condueix enlloc".

Segons el cap de l'executiu espanyol, no hi ha manera legal que la Generalitat disposi de les dades fiscals dels catalans, com va afirmar Vidal que passava, i per això "el fiscal està actuant". Tot i així, Rajoy ha dit que espera "que la negació sigui certa" en referència als múltiples desmentits que han pronunciat diversos dirigents del Govern català.

El president espanyol també ha reiterat que està "disposat a parlar i a entendre's", però, com és habitual, ha incidit que no pot "liquidar la sobirania nacional".

Record a Barberá

A l'acte, organitzat per la Federació espanyola de municipis, Rajoy ha exalçat també l'extraordinària" tasca al capdavant de l'Ajuntament de Barberá: "Rita era una persona bona, decent, treballadora i sempre intentava resoldre els problemes de la gent", ha assenyalat.

"Crec que aquestes ganes d'ajudar als altres i d'intentar resoldre els problemes vatenir a veure en què fos tan bona alcaldessa", ha dit Rajoy.