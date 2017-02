Rajoy vol estalviar-se escenificar el desacord amb Puigdemont

El govern de Mariano Rajoy aposta per tornar a celebrar més reunions secretes com la de l’11 de gener entre ell i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la Moncloa. Creu que és bo per poder encarrilar el diàleg sortir del “soroll mediàtic”. Així ho va defensar ahir el portaveu de l’executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, en què per primer cop va confirmar públicament la trobada de fa un mes i mig entre els dos polítics. Des de fa setmanes, la Moncloa defensa que la millor via per intentar arribar a un acord amb el Govern és mantenir un diàleg de baix perfil que no es traslladi a la premsa, bàsicament perquè opinen que una trobada pública entre Rajoy i Puigdemont només serviria per constatar públicament les diferències. I el president espanyol vol estalviar-se aquesta escenificació del xoc institucional.

El Govern ha assegurat aquesta setmana que, més enllà de reunions informals com la de l’11 de gener, reclamen poder reunir-se públicament amb Rajoy o la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, per negociar formalment sobre el referèndum. La Moncloa, per la seva banda, assenyala que Rajoy només acceptarà reunions públiques amb Puigdemont si hi ha disposició a avançar, perquè si no es tracta d’un “diàleg de sords” que genera “frustració”. És a dir, el president espanyol només es reunirà amb el català si veu voluntat d’arribar acords.

Méndez de Vigo va reiterar que tenen la mà estesa al diàleg sempre que no es parli del referèndum. “El diàleg no té data de caducitat”, va dir fins a quatre vegades en roda de premsa, assegurant que l’única “operació” que té en marxa el govern espanyol és la del “diàleg”. De nou, va posar sobre la taula que estan disposats a parlar dels 45 punts que va lliurar Puigdemont en l’última visita oficial a la Moncloa l’abril de l’any passat (tots menys el del referèndum). En aquest sentit, va insistir que el referèndum no se celebrarà perquè és “il·legal” i “va en contra de la Constitució”.

Per al portaveu de l’executiu espanyol, la posició de la Moncloa no ha variat des de la reunió de l’11 de gener entre Rajoy i Puigdemont, en què es van constatar que no hi havia punts en comú. Des de llavors, el govern espanyol va començar a brandar un discurs més dur contra Catalunya i va enterrar, d’alguna manera, una operació diàleg que l’executiu segueix defensant tot i no fer cap oferta concreta. “Estem disposats a parlar dels problemes que importen als ciutadans i afecten la seva vida quotidiana”, va concloure.

El Govern evidencia la distància

Tot i els cants de sirena del govern espanyol, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va evidenciar ahir un cop més la distància que hi ha entre tots dos executius. En un acte del Partit Demòcrata (PDECat) a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), Puigdemont va acusar el govern espanyol de maltractar per igual tots els catalans” amb independència del que pensin. “El problema no és que siguem independentistes o no, el problema és que som catalans”, va opinar, i va posar com a exemple que si l’Estat no inverteix en Rodalies però sí que ho fa a Madrid està perjudicant tots els catalans, els que pensen una cosa i els que en pensen una altra”.

El president de la Generalitat va aprofitar també la seva intervenció per reivindicar el PDECat davant dels “dos extrems” que, va dir, el voldrien “a la paperera de la història”. Puigdemont va avisar aquests extrems que “quan despertin de la seva fantasia” el PDECat “estarà més unit i més fort”, i va vaticinar que, tot i “fer nosa a Catalunya i a Madrid”, la formació continuarà sent un partit imprescindible per al país passi el que passi l’endemà del referèndum.