Rajoy confirma l''operació precinte': "No poden saltar-se la llei, és inacceptable"

Mariano Rajoy dona validesa a les informacions aparegudes en els últims dies que apunten que el govern espanyol té un pla per aturar el referèndum fins a les últimes conseqüències. El president espanyol ha parlat sobre l'assumpte per primer cop aquest divendres i ha advertit als dirigents catalans que "no poden saltar-se la llei, és inacceptable".

Des d'una cimera de líders europeus a Malta, Rajoy ha detallat que "el govern espanyol té dues prioritats: parlar i que es compleixi la llei" i ha afegit que "ningú pot entendre que un govern pugui vulnerar la llei de manera tan evident com passaria si acceptessin la seva petició", en referència al referèndum que demana l'executiu català.

"El govern ha de respectar la llei", ha insistit, i ha justificat que, en cas contrari, "no estem en l'espai europeu sinó en una cosa diferent".

En la línia del que va dir la seva número dos a l'executiu, Soraya Sáenz de Santamaría, Rajoy ha evitat detallar per on passen els plans de l'executiu, sense negar tampoc que sigui precintar escoles o assumir competències de la Generalitat: "Jo no avançaré esdeveniments ni dir el que farem o no. L'important és que siguem capaços de parlar però que siguem conscients que no podem actuar així".

"Una nació com la nostra no pot liquidar la llei per les decisions que puguin prendre de manera irresponsable alguns dirigents polítics", ha reblat.

No entra en el 3%

Preguntat per l'operació policial contra el presumpte finançament il·legal de CDC, antiga marca del PDECat, partit del president català, Carles Puigdemont, Rajoy ha defugit entrar al fons de l'assumpte: "No sortiré de dir que cal respectar es decisions dels tribunals", un discurs similar al que manté amb els casos de corrupció que afecten el seu partit, i que justament avui li han costat la petició del fiscal que es reobri la investigació per la caixa B del PP.