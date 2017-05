Rajoy multiplica els missatges per seduir el diputat de Nova Canàries

Canàries. Ha estat el primer destí escollit per Mariano Rajoy després de superar el primer tràmit dels pressupostos al Congrés. I no és casual. Si finalment vol aconseguir aprovar els comptes necessitarà el suport preuat de l'únic diputat de Nova Canàries a Madrid, Pedro Quevedo, que acostuma a votar en sintonia amb els socialistes. El president espanyol ha multiplicat els missatges per seduir-lo. Tant ahir des de Las Palmas de Gran Canària, com aquest dissabte des de Tenerife, on s'han celebrat congressos insulars del PP, Rajoy ha assegurat que si s'aproven els pressupostos generals de l'Estat per a quest 2017 serà molt bo per a l'arxipèlag. No en va, ja ha pactat i aprovat en consell de ministres una millora del règim fiscal de les illes després d'haver pactat el suport de la diputada de Coalició Canària Ana Oramas. Una injecció de diners que agrada a Quevedo, però sabedor que el seu vot és crucial demana molt més.

De fet, Quevedo ha dit aquest dissabte que els eu partit exigeix contrapartides tant "polítiques com econòmiques" per donar suport als comptes, i ha demanat al govern "seriositat i concentració". El gran escull és la reforma tant de l'Estat d'Autonomia de Canàries com del sistema electoral. Dues posicions que, per a Nova Canàries, són "irrenunciables". El gran problema és que Coalició Canària està totalment en contra de la reforma electoral perquè els perjudicaria, i Rajoy ha d'intentar la manera de fer equilibris entre dos partits que són rivals a l'arxipèlag perquè necessita el suport dels dos diputats per aprovar els comptes. Nova Canàries ja ha presentat esmenes parcials als pressupostos, en que reclama fins a 500 milions d'euros més per a les illes. Quevedo ha dit que és un "punt de partida", tot i que també li agradaria que fos "d'arribada".

Rajoy, de rèplica, ha demanat " una mica de grandesa i de generositat" als líders canaris i els ha recordat que, malgrat ser rivals a les illes, totes les Canàries poden sortir-ne molt beneficades de l'acord. En aquest sentit, ha assegurat que parlaria amb "tots" els partits un altre cop per intentar guanyar suports. "Per buscar acords, cal cedir una mica, no mirar massa cap a un altre costat, posar-se en el lloc de l'altre i una mica de generositat i grandesa, això és el que necessita Espanya", ha receptat.