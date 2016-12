Rajoy obvia la dimissió d’Aznar i treu pit de la bona salut del PP

La dimissió d’Aznar com a president d’honor del PP ha eclipsat l’agenda internacional de Mariano Rajoy, que ahir va tornar de Nova York, on va participar en diversos actes de l’ONU. Però al president dels populars no li fa perdre la son l’adéu del seu antecessor, o com a mínim aquesta va ser la imatge que va donar ahir en conversa informal amb els periodistes durant la tradicional copa de Nadal a la Moncloa. “Sobre aquest tema només diré una cosa: res”. Aquesta va ser la resposta de Rajoy a les preguntes de la premsa sobre el tema.

El president espanyol, de fet, respira tranquil després d’haver-se tret un pes de sobre dins del PP, i va treure pit de la pau al seu partit. “Estem millor que l’ONU”, va bromejar en al·lusió al seu viatge oficial, on va haver de moderar els debats de l’organisme internacional. A les portes del congrés del partit, al febrer, s’elimina, com a mínim momentàniament, la possibilitat d’una intervenció crítica d’Aznar, que havia anat extremant el seu discurs contra l’actual direcció en els últims mesos.

La trucada de l’expresident a l’actual inquilí de la Moncloa és la tercera que els dos líders han mantingut en els últims mesos, segons van precisar fonts pròximes a Rajoy, que van detallar que les dues anteriors havien sigut després de les eleccions del 26 de juny i arran de la desvinculació de la FAES-fundació que presideix Aznar- del PP, a l’octubre. I a Génova s’agafen a aquest pretext per justificar com a lògica la decisió de l’expresident espanyol, que no va sorprendre Rajoy ni tampoc la secretària general del partit i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, segons va detallar ella mateixa en el mateix acte d’ahir a la Moncloa. La ministra va explicar també que feia un any que ella mateixa negociava amb la FAES aquesta desvinculació, i que la posterior sortida de la direcció del partit del president de la fundació era obligada per aquesta circumstància. Tot i així, Cospedal es va mostrar més dubitativa a l’hora de valorar la conveniència en les formes i en la data triada per l’expresident per anunciar el seu adéu -ho va fer coincidint amb la presentació dels nous estatuts que el PP vol aprovar al congrés del segon cap de setmana de febrer.

La secretària general del partit va valorar que Aznar serà tan lliure a partir d’ara com ho era abans per criticar la nova direcció, i per tant no espera que hi hagi una intensificació dels atacs. De fet, la direcció popular espera que a partir d’ara l’expresident enterri la destral de guerra, com a mínim fins que s’hagi completat el procés congressual.

Al PP s’esforcen a no donar gaire importància a l’adéu de l’expresident. El “res” amb què Rajoy va enterrar el tema es va assemblar molt a les paraules que hi va dedicar Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta espanyola, blanc de les crítiques d’Aznar, no va voler fer cap valoració ahir tot i mantenir una llarga trobada amb la premsa en la qual sí que va entrar a discutir diverses carpetes obertes del seu ministeri, com la relació amb Catalunya i amb l’oposició, a més de la negociació dels pressupostos, que continua, sigil·losa, amb el PNB i el PSOE.

El futur de Cospedal

Però tot i els esforços de Rajoy per fer veure que no passa res i presentar el seu partit com una bassa d’oli des del punt de vista intern, cueja encara el futur de la secretària general. Alguns quadres populars reiteren que Cospedal no pot compaginar el ministeri de Defensa i el càrrec orgànic i, ahir, el vicesecretari d’organització i candidat a l’ombra per substituir-la, Fernando Martínez Maíllo, insistia en una entrevista a la Cadena SER que cal capitalitzar el partit amb polítics amb dedicació completa. Les paraules van ser respostes de manera velada per Cospedal, que va assegurar que els dos càrrecs són compatibles i que ella té temps per a tots dos.