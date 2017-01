Rajoy oficialitza els contactes amb el PNB per tramitar els comptes

Amb el PSOE ja totalment enfangat en la precampanya de les primàries del maig, Mariano Rajoy ha oficialitzat finalment que la seva estratègia per començar a tramitar els pressupostos generals de l’Estat per aquest 2017 passa pel PNB. El festeig fa mesos que dura des de tots els ministeris, però fins ara el president espanyol no havia admès obertament que els socialistes són prescindibles i que el seu objectiu principal és sumar els nacionalistes bascos, Ciutadans i Coalició Canària. Amb el suport de les tres forces, aconseguiria el sí de fins a 175 diputats, just la meitat de la cambra. Per superar l’empat -si el PSOE no s’absté-, s’hauria de votar fins a tres vegades perquè finalment acabessin desestimant-se les esmenes a la totalitat, tal com preveu el reglament del Congrés de Diputats.

El festeig, però, es preveu llarg i envoltat d’un secretisme absolut, com tot el que té relació amb el PNB. Rajoy va anunciar ahir que es dona de marge fins a finals de març per presentar el projecte de llei. Encara té, doncs, dos mesos per intentar seduir els nacionalistes bascos, que el repten a “posar les cartes sobre la taula”. Mentre que Ciutadans admet obertament que ja està parlant amb els ministeris d’Hisenda i Economia, tant el PSOE com el PNB neguen de forma taxativa qualsevol tipus de negociació. “No en tenim ni idea”, va dir ahir el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban. Rajoy, en canvi, assegura que ja fa temps que hi ha “contactes previs” i que té intenció de fer “esforços en els pròxims dies” per seduir el partit basc.

L’estratègia del govern espanyol passa perquè el PNB els ajudi a començar la tramitació i, en el moment d’arribar a les esmenes parcials, puguin superar-ne moltes gràcies a suports puntuals dels socialistes. El PSOE tampoc vol que, si finalment els comptes tiren endavant, s’allargui gaire el procés i coincideixi de ple amb la campanya de les primàries. Fonts pròximes a la direcció socialista admeten que ja tenen una persona negociant algunes de les esmenes perquè a l’hora de la veritat tot estigui a punt. El mateix va passar amb l’aprovació del sostre de despesa, clau per poder complir amb els deures de Brussel·les. PP i PSOE van anunciar d’un dia per l’altre un acord -que també va subscriure el PNB- que ha permès a Rajoy assegurar-se, almenys, un any de legislatura.

La possibilitat d’una pròrroga

Conscient que l’estratègia pot naufragar, Mariano Rajoy ha començat a adobar el terreny per desdramatitzar la possibilitat d’haver de viure un any sencer amb els pressupostos prorrogats. Durant un dinar amb tota l’elit política i econòmica dimarts passat al Casino de Madrid, el president espanyol va recordar que, de moment, en té prou per sobreviure i complir amb Brussel·les gràcies a l’aprovació del sostre de despesa, que permet a les comunitats autònomes poder elaborar pressupostos. En aquest sentit, no va voler establir una relació directa entre una falta de pressupostos i la convocatòria d’eleccions anticipades.

Després d’haver aconseguit continuar a la Moncloa gràcies a la repetició d’eleccions, Rajoy segueix amb els pressupostos la mateixa estratègia: si no és possible a la primera, ho tornarà a provar amb els del 2018. Ara bé, mentre demana tranquil·litat i evita pressionar el PSOE, s’incrementen els atacs des de diferents flancs del seu govern, en una nova estratègia paral·lela com la que va seguir durant les negociacions per a la investidura. El portaveu de l’executiu, Íñigo Méndez de Vigo, va fer ahir una “crida a la negociació” i a la “responsabilitat”, perquè “no s’entendria” que els comptes naufraguessin després d’haver aconseguit consens per aprovar el sostre de despesa.

La crida més intensa ha estat fins ara la del ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro. Des del Congrés, va reclamar dimecres l’abstenció del PSOE perquè “la situació provisional” de viure amb uns pressupostos prorrogats “ha d’acabar aviat”. Mentre Catalunya afronta un cap de setmana decisiu per aprovar els comptes, l’Estat tot just comença a oficialitzar la negociació.