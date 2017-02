Rajoy fa seves "les paraules" de Cospedal sobre el Iak-42, però evita demanar directament perdó

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assumit com a pròpies aquest dimecres les paraules de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que va demanar perdó a les famílies de les víctimes del Iak-42 "en nom de l'Estat". En resposta al grup socialista en la sessió de control al govern espanyol, Rajoy ha evitat això sí pronunciar directament el perdó, com li demana l'oposició.

El president espanyol ha volgut "assumir com a pròpies les paraules que va pronunciar la ministra de Defensa" i ha afegit: "Sóc conscient que no hi ha consol possible en la mort d'un ésser estimat". Però també ha tingut temps per retreure als socialistes que "en cinc anys" que porta de president espanyol mai abans s'haguessin preocupat per aquest tema en una sessió de control.

Després, Rajoy ha respost les preguntes del portaveu de Podem, Pablo Iglesias, sobre les mesures del govern espanyol per frenar l'augment de la llum. El líder de la formació morada li ha fet una bateria de propostes, com l'auditoria dels costos de generació elèctrica o l'eliminació de l'IVA elèctric. Rajoy, per la seva banda, ha culpat de la pujada el mercat lliure i ha assegurat que la part pública de la factura està congelada des de fa tres anys.

El president de Ciutadans, Albert Rivera, per la seva banda, li ha qüestionat sobre el rescat a les caixes. Rajoy ha defugit també respondre les preguntes de Rivera i ha defensat la conveniència d'ajudar els bancs i la fortalesa de l'actual sistema financer espanyol.

Condemna Trump?

Altres preguntes al govern, en aquest cas als ministres, han passat per la petició de condemna de les últimes polítiques del president dels EUA, Donald Trump. El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, ha anat un pas més enllà que el que havien fet altres membres del govern espanyol fins ara: "Aquest govern ha manifestat el seu suport incondicional a Mèxic des del primer moment. Hem mostrat el nostre desacord amb mesures que van en contra del lliure comerç".

Rajoy evita censurar Trump tot i la pressió de l’oposició

Tot i així, Dastis no ha abandonat la línia diplomàtica i ha posat en valor la necessitat d'"obrar amb serenitat i sense precipitacions".