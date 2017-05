Rajoy espera poder parlar amb Pedro Sánchez per abordar qüestions com "el desafiament independentista"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dijous que no ha trucat al nou secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, però que espera tenir "la possibilitat de parlar" amb ell per abordar qüestions en les que seria "fonamental" el recolzament dels socialistes, com ara el "desafiament independentista" de Catalunya. L'endemà de la victòria de Sánchez, Rajoy va afirmar que no l'havia felicitat " perquè no volia molestar-lo".

"Espero tenir la possibilitat de parlar, no ho he fet de moment, però sens dubte hi ha alguns en els quals seria fonamental el concurs dels dos grans partits espanyols", ha declarat Rajoy en la seva arribada a Brussel·les.

Rajoy s'ha mostrat confiat que el PP i el PSOE aconseguiran acords per cooperar i avançar en polítiques com la Defensa i també en la resposta al " desafiament independentista que alguns han plantejat" a Catalunya. En aquest sentit, el president de l'executiu espanyol ha demanat als altres grups que s'aliïn al govern i "estiguin on està el sentit comú" i una majoria d'espanyols, en referència al respecte de la Constitució, la protecció de la unitat nacional i la sobirania nacional.

"Espero que en aquests temes i també en altres com ara la política exterior puguem [tancar acords] en el futur", ha dit. Rajoy també ha assegurat que la recerca de consens ha estat la seva "voluntat" des de les eleccions del 2015, però que "n'hi ha que no depenen només de mi".