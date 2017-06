Rajoy prevé els funcionaris contra el referèndum

El govern de Mariano Rajoy ja ha deixat clar que farà tot el possible per evitar que l’escenari d’un referèndum es faci realitat. Per això, té clar que els funcionaris catalans són una peça clau i s’esforça per recordar-los les possibles conseqüències de col·laborar-hi. Segons un document intern de la Moncloa avançat ahir per Europa Press, l’executiu espanyol vol insistir que la primera obligació d’un treballador públic és la “lleialtat” a la Constitució i que, per tant, el fet d’incomplir-la pot comportar responsabilitats disciplinàries, fins i tot, penals.

El document apunta que els funcionaris públics que infringeixin “l’essencial deure de lleialtat” a la carta magna poden incórrer en responsabilitats penals, i puntualitza que l’obediència als superiors jeràrquics no és una clàusula d’exempció de responsabilitat, i menys quan aquestes ordres siguin “clarament contràries” a l’ordenament constitucional.

Pautes “de defensa jurídica”

Així queda recollit en un dels argumentaris interns de la Moncloa -segons explica l’agència Europa Press-, que també inclou algunes pautes de “defensa jurídica” que els funcionaris poden seguir “en cas de rebre ordres de dubtosa legalitat” de la Generalitat.

Una d’aquestes pautes recomana als funcionaris que demanin que qualsevol ordre contrària a la Constitució sigui donada per escrit, una qüestió que la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ja havia discutit amb el president de la Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF), Miguel Borra. Aquest sindicat ha elaborat un protocol per als funcionaris en què també es recomana que, si el seu superior insisteix en el requeriment de l’ordre, acudeixin als recursos legals.

Segons fonts citades per Europa Press, aquest recordatori sorgeix per les pressions sobre alguns funcionaris catalans.

En paral·lel, a Catalunya s’està fent el contrari. La Intersindical-CSC va explicar dissabte a l’ACN que uns 500 funcionaris del Govern ja han assistit a xerrades on se’ls prepara per saber com actuar davant el referèndum unilateral i les lleis de desconnexió. El responsable d’aquest sindicat ha fet xerrades a tots els departaments de la Generalitat amb consells i recomanacions basats en un informe jurídic que detalla com s’ha de fer front als possibles delictes que l’Estat podria voler imputar a un funcionari si obeeix la Generalitat i les lleis de desconnexió, com ara prevaricació i desobediència, sobretot, però també el de sedició, rebel·lió i traïció.

Sense resposta

Segons fonts del govern citades per Europa Press, la Moncloa evita respondre a la pregunta de Puigdemont sobre si l’Estat farà servir la força per impedir el referèndum perquè no vol “alimentar el victimisme” i lamenten que el govern de la Generalitat “intenti capgirar” la situació intentant convèncer els funcionaris que no tenen cap més remei que obeir.