Rajoy assegura que no convocarà eleccions encara que no s'aprovin els pressupostos

" No convocaré eleccions, és un disbarat". El president espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aqmb aquestes paraules que no hi haurà nous comicis encara que el seu govern no aconsegueixi aprovar els pressupostos del 2017. "La meva intenció és que la legislatura duri tot el que es pugui, perquè és el normal i raonable i crec que és positiu donar aquest missatge", ha afegit en una entrevista aquest dilluns TVE, un dia després de ser reelegit president del PP, i ha argumentat: "El 2016 vam tenir dues eleccions a Espanya. Això fa mal".

Com ja ha fet aquest cap de setmana, Rajoy no s'ha estat de referir-se al procés sobiranista a Catalunya i garantir que no hi haurà referèndum. " La llei s'ha de complir [...]és impensable que ens posem a discutir sobre quines lleis es poden complir i quines no. Això és absurd. Discutir dos governs o parlaments sobre com saltar-se la llei és un disbarat". El president espanyol ha fet un al·legat contra la independència -" estem millor junts, som més, som molt millors", ha detallat-, advertint un cop mes que, en cas de separar-se d'Espanya, Catalunya sortiria de la zona euro, de la Unió Europea i tindria molts problemes econòmics.

Amb tot, el líder popular ha considerat que el que cal fer a Catalunya és " parlar de temes reals", insistint que la Generalitat hauria d'assistir a totes les conferències autonòmiques, on es decideix sobre dependència, finançament o infraestructures. "A Catalunya hi ha unes institucions que només estan al servei dels que tenen la ideologia independentista", ha criticat, demanant al Govern que es lliuri de "l'amenaça i el xantatge" dels "extremistes" de la CUP. En cas contrari, ha considerat, "pot haver-hi un canvi en model econòmic i social de Catalunya, el qual pot portar a una situació que no seria bona per ningú". En relació a la resposta de l'Estat contra el procés, Rajoy ha defensat que cal ser " contundent en el fons", però ha afegit: "No anirem per allà cridant".

Durant l'entrevista, Rajoy també ha parlat de la seva recent conversa amb el president dels EUA, Donald Trump, al qual s'ha negat a criticar -com han fet altres líders europeus-. "El problema és que jo sóc president d'Espanya. Si jo estigués a casa i fos advocat, probablement podria dir altres coses. Però el president del govern d'Espanya te obligacions: portar-se bé amb tothom [...] Jo ni critico el president dels EUA, ni el de Rússia ni el de Xina, a menys que sigui un genocida, que faci atacs contra les persones", ha argumentat, per concloure: "Defensar els interessos d'Espanya requereix bones relacions amb tots".