Rajoy es vanta de repetir inversió en el corredor mediterrani

A les portes de l’inici de la tramitació dels pressupostos generals de l’Estat -està previst que el consell de ministres els aprovi el 31 de març-, l’equip de Mariano Rajoy escalfa motors per presentar els comptes com una mostra de la disposició al diàleg amb Catalunya. I és que, mentre la Generalitat tira endavant els plans per celebrar el referèndum, l’única concessió que està disposada a fer la Moncloa és un augment en inversions. El president del govern espanyol desembarcarà dimarts vinent a Barcelona acompanyat del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, per inaugurar al Palau de Congressos de Catalunya i davant la presència d’empresaris i representants de la societat civil una jornada sobre infraestructures titulada Connectats al futur. Segons van confirmar ahir fonts populars, està previst que Rajoy anunciï “un gran projecte d’inversions per a tot Espanya i per a Catalunya”.

Una de les inversions més esperades és per al corredor mediterrani, després que diverses associacions empresarials -tant de Catalunya, com del País Valencià, Múrcia i Andalusia- hagin fet front comú per demanar més agilitat per acabar les obres, marcades pels retards i la falta de concrecions des de Madrid. Però Rajoy va rebaixar ahir les expectatives. Durant la sessió de control al Congrés, el president del govern espanyol va considerar el corredor mediterrani una “prioritat política, econòmica i social” per a Espanya, però va avançar que el projecte dels pressupostos generals de l’Estat inclourà només partides semblants a les dels últims quatre anys per a aquesta infraestructura. I va recordar algunes de les obres que s’han fet a Catalunya, com la connexió amb el Port de Barcelona o amb la frontera francesa.

Rajoy va respondre a una pregunta del líder de Ciutadans, Albert Rivera, que va denunciar que no s’hagin complert les promeses de l’última legislatura. “Espero que s’acabi abans que la Sagrada Família”, va dir amb ironia després que el líder popular assegurés que des del 2012 s’ha impulsat una “planificació realista” de l’obra. Un dels punts de l’acord amb Ciutadans estipula incloure justament als comptes una inversió de gairebé 4.000 milions d’euros. La gran por dels empresaris, però, és que aquests fons no s’acabin fent servir per al corredor, després que sortís a la llum el mes passat que l’Estat ha fet servir fons destinats a aquesta infraestructura per a obres de gairebé mil milions d’euros a Madrid, una quarta part dels diners que reclama C’s.

Un pacte d’estat per a Catalunya

Mentre Rajoy es concentra en les inversions per solucionar el conflicte, l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, multiplica les propostes per defensar un referèndum pactat. En un esmorzar informatiu ahir a Madrid organitzat per la revista de tendències Vanity Fair, Mas va mostrar-se disposat a incloure una tercera via pactada per tots els partits espanyols en una segona pregunta al referèndum. “Així es veuria on és la majoria, si en la independència o en la tercera via. Serien dues preguntes en positiu”, va assenyalar. Mas també va suggerir que el rei Felip VI ha d’arbitrar en el conflicte entre Catalunya i Espanya, una demanda que ja va fer, sense sort, abans de la consulta per la qual ha acaba inhabilitat.

Puigdemont, a l’espera de la invitació del Senat

A l’espera d’una resposta formal del Senat a la seva proposta de fer-hi una conferència sobre el referèndum el 24 d’abril, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va defensar ahir que espera de la cambra alta el mateix tracte que el Parlament Europeu. El president va confiar que finalment es pugui fer un acte semblant a Madrid. “A veure si així la gent que no vol escoltar té l’educació de venir a una conferència”, va dir. Puigdemont no tanca la porta a convertir la conferència en un debat amb els senadors, tot i que s’espera a tenir una proposta formal de la cambra alta, que es pronunciarà dimarts.