Rajoy s’assegura els pressupostos en la setmana negra del PP

En poc més d’una setmana, Mariano Rajoy ha vist com el citaven a declarar pel cas Gürtel i esclatava un cas de corrupció a gran escala a la Comunitat de Madrid que té el seu partit a l’epicentre i que ha acabat per esquitxar dos ministres del seu gabinet -el de Justícia i el d’Interior-. També s’ha posat sota sospita, per altres casos de presumpta corrupció, el d’Hisenda i la delegada del seu govern a la comunitat presidida per Cristina Cifuentes. La corrupció ha anat aflorant i s’ha posat en evidència una vegada més que havia metastasitzat dins del PP. Els fets convidarien a pensar que el president espanyol ha passat un viacrucis i s’ha complicat la governabilitat, tenint en compte la seva minoria parlamentària. Però, en lloc d’això, la setmana negra de la corrupció acaba per a Rajoy amb una bona notícia: l’acord amb el PNB sobre els pressupostos, que els nacionalistes bascos van anunciar ahir i que pràcticament li assegura que els comptes superaran el primer filtre del Congrés dijous.

El president espanyol ha aplicat la recepta habitual davant la cascada de casos de corrupció: mantenir un perfil baix i deixar que siguin els altres els que responguin per ell. L’agenda l’ha ajudat, ja que l’ha mantingut allunyat d’Espanya en un viatge per Llatinoamèrica durant bona part del temporal. El ministre de Justícia, Rafael Catalá, el d’Interior, Juan Ignacio Zoido, i el d’Hisenda, Cristóbal Montoro, van ser l’ase dels cops en la sessió de control al Senat de dimecres, centrada en els escàndols. Ni tan sols la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, s’ha prodigat en gaires fòrums públics aquesta setmana per evitar que la resposta als escàndols escalés a les primeres línies de l’executiu. Les crítiques inicials al president absent van donar pas a l’enrariment de l’ambient entre els partits de l’oposició, que van acabar a garrotades dijous i van robar el protagonisme a les novetats judicials de l’operació Lezo, que han continuat, incessants, per un sumari secret que es va desgranant per fascicles.

La cirereta de la setmana va arribar ahir, quan el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, va anunciar que no presentaria una esmena a la totalitat als comptes espanyols. Amb aquest “principi d’acord”, segons el va definir Esteban, es faria possible que passessin el primer filtre del Congrés pels pèls, amb 175 vots, just la meitat de la cambra. En cas d’empat, les esmenes a la totalitat que sí que van presentar ahir els altres grups de l’oposició, excepte Ciutadans (que ja ha dit que votarà a favor dels comptes) i Coalició Canària, quedarien tombades. Això sí, caldrà votar-les tres vegades amb idèntic resultat perquè els comptes puguin continuar la tramitació. L’error o l’absència inesperada d’un sol diputat podria fer canviar el desenllaç de la votació. Però Rajoy té motius per ser optimista.

De passada, la picabaralla a l’oposició que va posar de manifest dijous l’anunci de moció de censura que va fer Podem -criticat amb contundència pels partits necessaris perquè tiri endavant-, han permès al president espanyol constatar que, fins i tot en el moment de més ofec del que portem de legislatura, és capaç de respirar per incompareixença del rival. Ahir mateix, el Congrés donava una nova mostra d’aquesta descoordinació, amb el rebuig de la mesa al ple monogràfic sobre la corrupció del PP que proposava el partit lila. Caldrà esperar a veure Rajoy en la comissió sobre la caixa B del partit, on serà citat. Davant d’aquest panorama, el portaveu del govern espanyol feia sang de la incapacitat de Podem per sumar suports: “El senyor Iglesias ens té acostumats a sentir que presentarà mocions de censura. Ja ho va fer a Múrcia i ara hi ha tornat, amb un rècord mundial de rebuig”.

“Absolutament tranquils”

Les revelacions del cas Lezo van continuar ahir el degoteig incessant. El Confidencial va publicar la conversa que van mantenir l’expresident madrileny, Ignacio González, el seu germà Pablo i la seva germana Isabel -diputada en actiu pel PP a l’Assemblea de Madrid- en què discutien com evitar la investigació que sabien que s’estava fent contra ells i parlaven de reunir-se amb els responsables del ministeri de l’Interior i la policia. Només dos dies després, Pablo González es reunia amb el número dos del ministeri. També van sortir a la llum diverses converses en què els membres de la trama mostraven la seva incomoditat perquè sospitaven que els estaven investigant. Els escàndols, doncs, segueixen planant, però amb l’estabilitat parlamentària -de moment- fora de dubte, el mateix Méndez de Vigo resumia com se sent l’executiu espanyol. “Estem absolutament tranquils”, deia, en la roda de premsa posterior al consell de ministres.

Rajoy tanca files, no pensa fer dimitir ningú i aplicarà la mateixa lògica immobilista de sempre. De moment li ha tornat a funcionar. L’estiu calent als jutjats que li espera al PP posarà a prova la infal·libilitat de l’estratègia.