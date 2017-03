Rajoy preveu visitar la setmana que ve Catalunya per anunciar una "forta" inversió en infraestructures

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, té previst visitar la setmana que ve Catalunya per fer un gest "contundent" de compromís amb Catalunya. Segons publica 'La Razón', Rajoy prepara una "forta" inversió per Catalunya, sobretot en matèria d'infraestructures. La setmana que ve, el president de l'executiu espanyol anunciarà aquestes mesures en un acte amb empresaris a Catalunya.

El Corredor Mediterrani seria una de les inversions importants que podria anunciar Rajoy, però no seria l'únic, segons el diari, ja que també tindria en compte les reclamacions per invertir en Rodalies o els desdoblaments de la N-340 i la N-II. L'anunci coincidiria amb la presentació dels Pressupostos Generals d'Estat. El president de l'executiu espanyol hauria inclòs en els comptes "compromisos concrets" amb Catalunya que estarien relacionats amb els problemes del dia a dia dels catalans.

Si finalment s'acaba confirmant la visita de Rajoy, seria la segona que fa el president en pocs dies, perquè està previst que aquest diumenge el president espanyol també visiti Catalunya per intervenir en el Congrés que celebra el PP català a l'Hospitalet de Llobregat. Unes visites que arriben, també, just després de conèixer la carta que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, van enviar-li precisament a Rajoy per reclamar-li diàleg per tirar endavant el referèndum i que el mateix president espanyol ja va respondre que no és possible la "via escocesa" per tirar-lo endavant.