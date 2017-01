Rajoy vol els pressupostos aprovats el primer trimestre

Mariano Rajoy pretén arovar el pressupost espanyol al primer trimestre de l’any, segons va comunicar aquest dilluns a la direcció del PP, va explicar el secretari de comunicació del partit, Pablo Casado. El president espanyol està negociant amb Ciutadans i també amb el PNB i Coalició Canària l’acceptació a tràmit de la tramitació dels comptes, per a la qual, segons va recordar Casado, n’hi ha prou amb un empat al Congrés.

Aquests tres partits, sumats al PP tenen 175 escons, la meitat justa dels que hi ha al Congrés, fet que permetria l’entrada dels comptes a debat en el ple. Després, però, caldria aprovar-los amb majoria absoluta, i per tant serà necessari negociar amb el PSOE el suport d’algun diputat (al PP miren al de Nueva Canaria, adscrit al grup socialista) o l’abstenció en bloc per poder tenir els comptes aprovats abans del final de març.