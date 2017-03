Rajoy torna a tancar la porta al referèndum i ofereix diàleg en el marc de la llei

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha tornat a tancar la porta a la celebració d'un referèndum a Catalunya perquè fora del marc legal de la Constitució i ha tornat a oferir diàleg a la Generalitat, però sense "imposicions ni monòlegs" i sempre dins el marc de la llei. Rajoy ha assegurat que no hi ha cap constitució del món que permeti el dret a l'autodeterminació. autonòmic. Des de l'Hospitalet de Llobregat, on el PP català ha celebrat el seu Congrés aquest cap de setmana, el líder popular ha volgut felicitar Albiol per la feina que fa el PP a Catalunya per frenar el procés.

De fet, Rajoy ha desgranat els objectius que el PP s'ha marcat per combatre el sobiranisme a Catalunya i que passen per defensar la unitat d'Espanya i lluitar per "allunyar l'extremisme dels centres de responsabilitat". Així, Rajoy ha tornat a advertir als líders sobiranistes que si se salten les lleis i les resolucions judicials, estaran "liquidant l'Estat de Dret". Per això, ha fet una defensa aferrissada de la unitat d'Espanya i ha assegurat que el PP està preparat per "reconstruir la cohesió interna que el separatismes ha destruït". Rajoy també ha acusat els líders sobiranistes d'espolsar-se les culpes de sobre i buscar "l'enfrontament".

A part dels advertiments, el líder popular també ha volgut abraçar els catalans que "de bona fe" han cregut en la independència i se'ls ha "ofert com a remei a tots els seus mals". Separar Catalunya d'Espanya, ha dit, comportaria "greus" conseqüències com ara la sortida de Catalunya de la zona euro, de la Unió Europea o la "impossibilitat de mantenir els seus serveis públics".

Rajoy ha visitat aquest diumenge Catalunya. Ho ha fet per clausurar el 14è Congrés que el PP català celebra des d'ahir a l'Hotel Hesperia de l'Hospitalet de Llobregat. La primera visita en tres dies que Rajoy té previst fer. Tornarà dimarts per anunciar inversions en infraestructures en un acte amb empresaris, en què hi ha convidat el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull.

Rajoy no reconeix l'alcalde de Deltebre

En la cloenda del Congrés del PP català, hi han assistit el portaveu de C's al Parlament, Carlos Carrizosa, la portaveu dels socialistes, Eva Granados, i també l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, a més de Teresa Giménez d'UPyD. Per part del PDECat, l'alcalde de Deltebre i membre de l'executiva del partit, Lluís Soler, també ha assistit a l'acte.

Precisament, Rajoy ha protagonitzat l'anècdota de la jornada quan, al començar al seu discurs, ha saludat a tots els representants polítics d'altres formacions, i quan ha volgut referir-se a Soler, ha admès que no sabia qui era. "Gràcies a un alcalde, no sé quin és el teu municipi, però és igual", ha dit. Ràpidament, però, han informat a Rajoy que era el representant del PDECat al Congrés i alcalde de Deltebre. A l'acabar l'acte, el president del govern espanyol l'ha anat a saludar personalment.

Albiol agraeix "l'esforç" de Rajoy per visitar Catalunya

El ja president del PP català, Xavier García Albiol, ha agraït "l'esforç" que ha fet Rajoy per ser a Catalunya aquest diumenge a Catalunya. És un gest, pel president dels populars catalans, per demostrar que Rajoy serà a Catalunya "quan ho necessiti". El projecte "integrador" que Albiol assegura que ofereix el PP català vol que serveixi per ser el partit "referent" pels catalans que estan farts del procés.

Per frenar el procés, Albiol ha deixat clar que faran una "oposició amb contundència", però que en cap cas, "no contribuiran a inflamar cap conflicte social" si algú esperava "excessos" per la seva part. I ha estès la mà al PSC i C's perquè s'uneixen als populars per lluitar contra el sobiranisme i aturar el referèndum que, segons Albiol, "no es farà mentre governi el PP a Espanya". De fet, Albiol ha donat la recepta per fer-ho: "amb el cor i el cap". Una recepta, ha assegurat, que li ha funcionat al PP espanyol per acabar amb la crisi econòmica.