Ramón Cotarelo: "Si Catalunya s'independitza, la Unió Europea buscarà una solució per mantenir-la"

El politòleg Ramón Cotarelo, obertament favorable a la independència de Catalunya, ha subratllat aquest divendres que si l'1 d'octubre guanya el 'sí' al referèndum, a partir del dia 2 "hi haurà una separació civilitzada" amb l'estat espanyol. En una conferència a la XLIX Universitat Catalana d'Estiu (UCE), Cotarelo s'ha mostrat convençut que en cas d'independència, la Unió Europa (UE) "buscarà una solució" que passarà per "mantenir una comunitat territorial amb 7 milions d'habitants i un dinamisme econòmic que no interessa a ningú perdre". "El combat de l'opinió pública està guanyat", ha dit Cotarelo, que ha assegurat que no considera la seva opinió "excessivament optimista".

El politòleg ha fet saber el seu "odi a l'eurocentrisme" i ha assenyalat que la UE funciona amb la "incontrovertible i infal·lible regla del nyap. "Han inventat parar el rellotge per resoldre els problemes", ha destacat. Cotarelo ha volgut recordar que no hi ha un protocol i que "no està previst" en els tractats europeus com cal actuar en cas que un territori vulgui separar-se d'un Estat.

El discurs de Cotarelo ha sigut precedit d'una introducció de l'historiador Jaume Sobrequés, que ha emfasitzat que l'UCE hagi sortit de "l'endogàmia" i hagi optat per organitzar una xerrada protagonitzada per una persona que no prové de "cap territori dels Països Catalans ni parla la llengua pròpia". Les explicacions del politòleg han sigut rebudes amb molta satisfacció per l'auditori, que en el torn de preguntes ha demanat el seu consell de cara al futur de Catalunya. "S'ha de tenir flexibilitat per saltar-se allò que es pugui haver previst", ha opinat Cotarelo, que ha instat els catalans a deixar "un marge per a la improvisació".

"És una monstruositat culpar la CUP de l'atemptat de Barcelona"

En ser preguntat per si l'atemptat d'aquest dijous a Barcelona pot afectar la celebració del referèndum, Cotarelo ha criticat que algunes veus hagin relacionat l'atac terrorista amb les accions contra el turisme massiu. "És una monstruositat culpar la CUP", ha considerat el politòleg, que ha opinat que "de la mateixa manera que algú pot acusar falsament" un determinat col·lectiu, cosa "impensable", ell estaria "autoritzat" a responsabilitzar, per exemple, el govern espanyol.