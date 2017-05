Regidors no adscrits de Ciutadans s'uneixen a Valladolid per reclamar que els partits responguin davant els electors

Mig centenar de regidors no adscrits de Ciutadans que van ser elegits en les últimes eleccions municipals s'han reunit aquest dissabte a Valladolid per reivindicar un exercici de la política que respongui davant dels electors i no davant de les direccions dels partits polítics. El portaveu del grup, el regidor de Valladolid, Jesús Presencio, ha explicat que també es volen obrir a representants municipals d'altres partits. Només posen una condició: que provinguin de la "societat civil i tinguin ànim de treballar per la societat, no viure de la societat".

Aquest grup de regidors ha reivindicat la necessitat d'introduir canvis en la normativa perquè els càrrecs electes responguin directament als ciutadans i no vegin condicionada la seva feina per la decisió de les direccions de les formacions polítiques. Per a Presencio, la democràcia actual està "prostituïda" pels partits polítics i s'ha mostrat especialment crític amb Ciutadans, la formació amb la qual es va presentar a les últimes municipals.

Presencio ha assegurat que no coneix "de res" el partit, el qual considera que té la "brúixola espatllada". El regidor de Valladolid va ser apartat de Cs perquè va donar positiu en un control d'alcoholèmia l'agost del 2015.