Una via per evitar el TC que restringeix el debat La Pregunta

Ferran Requejo

“No estem en una situació ideal, som a Espanya i és procedent fer-ho així”

El reglament és una norma interna del Parlament, com la seva Constitució, i es pot canviar sempre que es reuneixi la majoria absoluta. Per tant, és legítim i legal fer-ho si Junts pel Sí i la CUP es posen d’acord. El que és debatible és si un tema tan transcendental, com la llei de transitorietat, s’ha de fer en una discussió parlamentària accelerada. Però no estem en una situació ideal, som a l’estat espanyol (que impugnarà la llei) i trobo procedent que es faci així. És factible i convenient. Cal recordar que al Congrés es va tramitar en lectura única la reforma de l’article 135 de la Constitució [sobre l’estabilitat pressupostària] que afectava els pressupostos generals de l’Estat. Ho van fer en una tarda.

Marcel Mateu

“JxSí i la CUP tenen la majoria,

cal aprofitar totes les eines a l’abast”

La reforma del reglament es pot fer perquè Junts pel Sí i la CUP compten amb la majoria necessària. Cal aprofitar totes les eines a l’abast [per tirar endavant la llei de transitorietat], ja que el govern espanyol bé utilitza la llei per perjudicar el procés sobiranista. Un exemple és la reforma de la llei del Tribunal Constitucional, sobre la qual fins a tres magistrats d’aquest òrgan van opinar que no era constitucional. Pel que fa a una eventual alteració de l’ordre del dia per votar una qüestió transcendental, ja hi ha precedents: Miquel Roca, exlíder de CiU a Madrid, ho va fer en viva veu en l’elaboració de la Constitució per introduir una esmena que obligava a escollir els presidents autonòmics entre els parlamentaris.

Com valora la intenció de Junts pel Sí i la CUP d’aprovar la llei de transitorietat en un sol dia?

Xavier Arbós

“És un error greu fins i tot des de la lògica independentista. No eixampla el consens”

La reforma del reglament del Parlament que planteja Junts pel Sí [que els grups també puguin optar a la tramitació en lectura única] no és extraordinària, ja que hi ha altres comunitats com Extremadura que també ho inclouen. El que critico és que es vulgui fer aquesta reforma expressament per la llei de transitorietat, no puc aïllar el context. La proposta no m’agrada per raons polítiques. La manera de guanyar legitimitat, ja que es pretén saltar la legalitat espanyola, és amb el debat públic, cosa que es retalla amb la restricció del debat parlamentari. És un error greu fins i tot des de la lògica de l’independentisme. Em sembla un moviment contrari a eixamplar el consens.

Tomàs Gui

“Aprovar aquesta llei per lectura única és un torpede a la representativitat”

La tramitació de la llei de transitorietat jurídica, una norma amb aquesta transcendència, no es pot fer per lectura única: fer-ho és un torpede a la representativitat dels grups. Si es vol utilitzar la via d’urgència ha de ser amb l’acord de tots els partits. Si no es fa així, s’està perjudicant frontalment el dret de participació política, reconegut a l’article 23 de la Constitució espanyola. Es vulneren els drets dels ciutadans a través de restringir els drets dels seus parlamentaris, a qui que no se’ls dona marge per participar en el debat polític. Les irregularitats formals que es plantegen fer [Junts pel Sí i la CUP], doncs, per aprovar la llei de transitorietat jurídica són per amagar la vulneració substancial d’aquest dret.