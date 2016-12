Iglesias s'imposa per la mínima en el primer cara a cara amb Errejón per al congrés de Podem

El líder de Podem, Pablo Iglesias, s'ha imposat per la mínima al seu número dos, Íñigo Errejón, en el primer enfrontament a cara descoberta davant les bases per decidir les regles de joc de cara al congrés del partit previst per a l'11 i 12 de febrer, conegut com a Vistalegre 2. Ha triomfat l'estratègia d'Iglesias que durant els dos dies d'assemblea ciutadana es votin al mateix temps tant les idees de com ha de ser el partit en un futur com les cares que les representen.

Errejón, en canvi, apostava perquè la votació fos per separat: primer votar els documents polítics, ètics i organitzatius, i després la llista de qui ha d'integrar la pròxima direcció del partit entre congressos, el que es coneix com a Consell Ciutadà Estatal i que està integrat per un centenar de membres.

La consulta a les bases ha demostrat que el partit està partit en dos. Iglesias ha guanyat només de 2.400 vots de marge. Dels 99.077 inscrits que han votat en la consulta, 40.083 han votat a favor de la proposta "Desborda" d'Iglesias (un 41,57%), i 38.419 persones han votat per "Recuperar la il·lusió", la proposta d'Errejón (39,12%). La resta han votat, majoritàriament, per la proposta "Podem en moviment" dels Anticapitalistes (10,50%).

De fet, la suma dels vots per a 'errejonistas' i anticapitalistes supera de lluny els vots de la proposta d'Iglesias. El secretari d'Organització, Pablo Echenique, però, ha negat que el resultat s'hagi de llegir en termes de plebiscit. "Crec que la gent no ha votat en aquesta clau perquè totes les candidatures coincideixen que Iglesias ha de continuar com a secretari general", ha dit durant la roda de premsa de presentació dels resultats, que s'ha ajornat gairebé tres hores per "problemes tècnics" en el recompte de vots. Echenique també ha negat que el partit estigui partit en dos, sinó que simplement hi ha "diferències d'opinions" sobre el sistema de votació de Vistalegre 2.

"L'hora d'arribar a acords"

La consulta a les bases, que Iglesias va plantejar per sorpresa amb poc més d'una setmana de marge, s'ha celebrat durant tres dies -de diumenge a dimarts- i ha obligat tota la direcció a mullar-se entre un bàndol i l'altre. El líder de Podem ha forçat Errejón a "sortir de l'armari" i a enfrontar-se obertament a l'estratègia d'Iglesias, fet que ha consumat la fractura dins del partit.

El següent pas és ara que cada partit presenti els seus documents polítics, ètics i organitzatius, així com les llistes per als òrgans de direcció. Iglesias ha repetit una vegada i una altra que pretén "integrar" els diferents projectes i transaccionar els documents perquè Vistalegre 2 no es converteixi en una "lluita de galls". Errejón va anunciar dimecres que té intenció de presentar el seu propi projecte i assumir-ne les "conseqüències", si cal.

En roda de premsa per valorar els resultats, els dos líders han assenyalat que ara és "l'hora d'arribar a acords" perquè d'aquest procés en surti un Podem més "unit". Iglesias ha volgut deixar clar que es tractava d' una consulta merament "tècnica" en què no es debatia sobre les seva figura com a secretari general.

Errejón, que ha considerat els resultats "magnífics" tot i no haver guanyat, ha subratllat que en aquesta consulta s'anava més enllà dels aspectes tècnics perquè " en els partits el que és tècnic és sempre polític". "No crec que la figura de Pablo [Iglesias] surti desgastada, si no la seva lògica de convertir Vistalegre 2 en un plebiscit", ha afegit.

En la consulta no hay vencedores ni vencidos. Todas las propuestas eran buenas y ha ganado Podemos. Trabajaré por la unidad y la pluralidad — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 22 de diciembre de 2016

Si el seu número dos no s'avé a arribar a un acord, Iglesias ja ha plantejat l'assemblea fundacional com un plebiscit. Obligarà les bases a escollir entre ell i Errejón. El líder de Podem té assegurada la reelecció com a secretari general del partit davant l'absència d'oposició, però sí que està en joc el futur de Podem: si ha de tenir un to més radical i de lluita al carrer, com busquen els 'pablistas'; o bé un to més moderat per seduir el votant tradicional del PSOE i focalitzat en les institucions.

En la consulta hi han participat el 22,71% del cens d'inscrits a Podem (436.400). A diferència de la resta de formacions, Podem no té militants que paguen una quota, sinó que n'hi ha prou de registrar-se a la seva web i facilitar el DNI.