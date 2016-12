Ribó prepara un informe contra la judicialització de la política

El síndic de greuges, Rafael Ribó, està recollint i analitzant totes les denúncies que s’estan tramitant des del Tribunal Constitucional i des de la Fiscalia General de l’Estat contra el procés sobiranista català. Ribó redactarà un informe i el presentarà al Parlament durant les pròximes setmanes, segons va explicar ahir. Per al síndic, la denúncia contra el regidor de la CUP de Vic Joan Coma, així com les altres que hi ha pendents, “afecten les llibertats”.

L’interès del síndic en la judicialització de la política es remunta al mes d’abril, després d’una reunió amb el diputat de la CUP Benet Salellas i amb el regidor Joan Coma. Els polítics cupaires van aconseguir el suport de Ribó per redactar una proposta de resolució que es va presentar al Parlament i que instava a reprovar el fiscal en cap de l’Audiència Nacional, Javier Zaragoza, per “les seves instruccions de persecució dels càrrecs electes catalans”, segons el text. Finalment, la proposta es va aprovar.

El posicionament del síndic va provocar les dures crítiques del líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, que va dir que “el millor que podia fer” era “jubilar-se i retirar-se”.

Entre les decisions polítiques que la justícia espanyola ha suspès o ha denunciat hi ha la resolució aprovada al Parlament el 9-N del 2015 a favor de la desconnexió amb l’Estat; la causa contra Carme Forcadell per haver permès el debat de les conclusions de la comissió del procés constituent; les denúncies contra prop de 400 ajuntaments i diputacions per haver aprovat mocions a favor de la resolució del 9-N o perquè no pengen la bandera espanyola; la crema de fotografies del rei el passat Onze de Setembre; la resolució a favor d’un referèndum unilateral, o les denúncies contra sis regidors de l’Ajuntament de Badalona per haver anat a treballar el 12-O.