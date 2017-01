Rivera repta Carolina Punset que li disputi el lideratge del partit

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha reptat l'eurodiputada Carolina Punset que es presenti a les primàries per disputar-li el lideratge. Rivera llança aquest repte després que Punset confirmés divendres que no presentarà candidatura. Tot i això no va estalviar-se crítiques al rumb de la formació taronja.

En roda de premsa i en ser preguntat sobre els retrets de l'eurodiputada, Rivera ha assegurat que " si algú es vol presentar i té una proposta alternativa, si vol votar diferent del que ha votat durant molt de temps a l'executiva del meu partit i vol canviar el rumb, doncs que ho digui i que es presenti".

Rivera ha convidat a presentar candidatura "qualsevol persona" que tingui una proposta diferent de la seva, ja que considera que " la competència és bona per millorar". Tanmateix ha assegurat que si hi ha diferents opcions es podrà debatre sobre altres models de partit i també sobre quins acords amb altres formacions polítiques s'han de fer. Però ha advertit: " Si no es presenten, jo no puc fer de comentarista dels comentaristes".

El termini per presentar candidatures ha començat aquest dilluns i es tancarà dimarts a les 18.00 h. Rivera no té rival, però en cas que algú es presentés a última hora el procés de primàries es faria aquest dijous i divendres.