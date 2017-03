Rivera assegura que la futura campanya electoral a Catalunya se la disputaran "Junqueras o Arrimadas"

Ciutadans ja fa temps que fa passos per erigir-se com a partit de govern a Catalunya. Aquest divendres, ha estat el president de la formació, Albert Rivera, qui ha avalat el discurs que la líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, ja fa setmanes que defensa: C's estar preparat per governar Catalunya. "Arrimadas pot ser la presidenta de la Generalitat", ha assegurat Rivera. De fet, ha tornat a reclamar eleccions autonòmiques a Catalunya -les "urnes de veritat", ha dit- i ha predit que en la propera campanya electoral se la disputaran "Junqueras o Arrimadas", el que per Rivera representa una disputa entre "ruptura o connexió" o entre "un model secessionista i autàrquic o un model obert i d'aposta europea".

En un esmorzar organitzat per Fòrum Europa en el qual també hi ha assistit Arrimadas, Rivera ha denunciat que "els secessionistes" també fan trampa amb la llei electoral, ja que assegura que provoca que tinguin "més escons i no la majoria", i ha augurat que el dia que es canviï aquesta llei, "no tindran la majoria". I en aquest sentit, ha pronosticat que en un futur no gaire llunyà, Catalunya tindrà un "govern constitucionalista". Un pronòstic que Rivera veu possible perquè considera que la formació taronja pot ocupar l'espai de centralitat de CDC, a qui ja no creu que sigui un partit "hàbil" per governar després dels presumptes casos de corrupció que afecten el partit. "Ens han robat part del nostre esforç", ha sentenciat.

I precisament aquí és on Rivera veu l'oportunitat de C's per governar amb Catalunya. Això sí, espera rebre els suports necessaris per aconseguir-ho de socialistes i populars. De fet, Rivera s'ha apuntat a la tesi que defensa el PP català de situar-se a l'escenari post-procés i superar l'era que ha qualificat de la "bicicleta estàtica". Per fer-ho, però, el líder de C's creu que l'estat espanyol també hi ha de jugar un paper fonamental, fent una proposta perquè "els catalans també vegin que es governa Catalunya des d'Espanya". Rivera també s'ha desmarcat de la proposta dels socialistes espanyols de retornar a l'Estatut com una mesura per frenar el sobiranisme i l'ha qualificat "d'error".

En aquest sentit, i tenint en compte que el president de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, té previst visitar Catalunya la setmana que ve per anunciar una important inversió en infraestructures, Rivera ha retret al govern espanyol que hagi fet una política d'infraestructures a "cop d'eslògan electoral". Per això, ha tornat a reclamar un "pla nacional d'infraestructures" per "connectar" tots els territoris de l'Estat i ha tornat a posar el Corredor Mediterrani i les inversions en Rodalies com a prioritats per Catalunya.