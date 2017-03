Rivera adverteix que si el PP no canvia de president a Múrcia parlarà amb el PSOE per fer una moció de censura

Ciutadans continua amb la pressió mediàtica contra el president de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, però no passa encara de les amenaces als fets. En una entrevista a Onda Cero, Albert Rivera, president de Ciutadans, ha avisat que si el PP no té cap altre candidat a la presidència de la comunitat "haurem de buscar-lo a la segona llista més votada", és a dir, el PSOE. La reunió entre C's i el PSOE de Múrcia està prevista per aquest dimecres.

"Si el PP s'entossudeix a mantenir a un imputat per quatre delictes de corrupció i trenca el pacte haurem de buscar solucions", ha insistit Rivera, que ha remarcat que "el més trist és que el PP no tingui ningú capaç de substituir a l'imputat per corrupció".

Albert Rivera no entén perquè en alguns casos el PP obliga a un càrrec imputat a plegar "en un quart d'hora", i en altres casos, com el del president de Múrcia no passa el mateix. La teoria del líder de C's és que a Madrid els imputats "eren d' Aguirre" i a Múrcia "són de Rajoy".

Per Ciutadans només hi ha tres opcions davant la investigació de Sánchez per quatre casos de corrupció: que el PP canviï de president; eleccions anticipades; o una moció de censura.