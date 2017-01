Rivera aposta per guanyar el PP a les urnes a partir del 2019

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha afirmat aquest diumenge que el seu partit ha de "donar la batalla política" al PP perquè, a més de pactar amb el partit de Mariano Rajoy, sobretot han de derrotar-lo a les urnes. En l'acte de presentació de la nova executiva de C's, acabada d'escollir pels afiliats en primàries, Rivera ha apostat per " donar la batalla política i intel·lectual als conservadors" perquè a Espanya cal emprendre reformes i ja no val el "conformisme" del PP, ha dit.

"Nosaltres sí que volem que el món segueixi avançant", ha afirmat, assenyalant que aquesta és una de les diferències entre els conservadors, els que considera "immobilistes", i els "liberals progressistes", perquè "si per ells fos, no canviarien res". Rivera ha indicat que C's defensa al mateix temps "la llibertat individual" i "la igualtat a tot Espanya", i també ha marcat distàncies amb els "populismes" que volen "aixecar fronteres i murs". " Hem de tenir una eina perquè el dia que no governin els conservadors, governin els progressistes liberals, no els socialistes ni els populistes", ha dit, referint-se així al PSOE i a Podem.

Superar els vells partit i el "populisme"

Segons ha assenyalat, Ciutadans ha d'impulsar grans reformes a Espanya en àmbits com l'ocupació, l'educació i la regeneració democràtica, amb "polítiques modernes, liberals i progressistes" que superin les de "la vella esquerra i la vella dreta" i siguin millors que les que ofereix el partit de Pablo Iglesias. L'objectiu de C's, segons el seu punt de vista, "no és només demanar canvis, sinó fer-los en primera persona", i per això ha de "poder dir als espanyols: compteu amb nosaltres no només per per entrar a les institucions, sinó per governar aquest país".

Treu pit de les primàries

Rivera també ha assegurat que Ciutadans és "el partit més democràtic d'Espanya" i ha tret pit de les primàries, malgrat es van celebrar a contrarrellotge i només va deixar 24 hores als seus dos rivals per fer campanya. De fet, fins dilluns tot semblava indicar que Rivera seria reelegit president sense la necessitat que hagués de votar la militància perquè o tenia rivals.

En aquest sentit, ha recomanat les primàries al PP perquè "és sa i bo" i perquè, amb "el suport dels militants", et sents "amb autoritat de prendre decisions". "D'altres han de fer consultes cada quart d'hora", ha afegit, assegurant que Ciutadans està " més unit que mai".

El mateix discurs a tota Espanya

En l'acte, celebrat en un auditori de Madrid, també ha intervingut la nova portaveu de l'executiva a nivell estatal, Inés Arrimadas. La cap de l'oposició a Catalunya ha defensat que Ciutadans ha de tenir "el mateix discurs a tota Espanya" perquè és "l'únic" que reivindica la "diversitat" i, al mateix temps, defensa "sense matisos la unó dels espanyols".