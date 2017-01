Rivera comença a perdre batalles al territori

Ciutadans no tindrà un congrés plàcid. O almenys no tan plàcid com voldria Albert Rivera. Després que el màxim líder de la formació taronja esmenés a la totalitat l’ideari amb què s’havia basat el partit des del 2007, elaborat per Francesc de Carreras, les bases de C’s a Catalunya han plantat cara. L’ala socialdemòcrata no s’ha quedat de braços plegats en veure que Rivera es carregava les referències al “socialisme democràtic” en la nova ponència del partit -que s’ha de votar en l’assemblea general del 4 i 5 de febrer- i han presentat i aprovat diverses esmenes en les agrupacions per frenar la conversió de la formació en un partit eminentment liberal.

Segons fonts de la formació, fins a una vintena d’agrupacions han aprovat la proposta per mantenir l’ideari plantant cara a Albert Rivera. Entre aquestes, després que ahir s’acabés el termini, l’agrupació de Viladecans, Lleida, Barberà del Vallès, Cambrils, Cardedeu, Barcelona (Ciutat Vella, Eixample i Sant Andreu) o Esplugues de Llobregat. Però les de Catalunya no són les úniques rebels. La meitat de les agrupacions de Madrid, segons les mateixes fonts, també haurien aprovat esmenes en aquesta direcció.

Els socialdemòcrates han proposat un nou ideari, al qual ha tingut accés l’ARA, que actualitza el manifest actual arran de la nova projecció de C’s a l’Estat. Defineixen el partit com una formació que es “nodreix del liberalisme progressista i del socialisme democràtic”, tal com es plasmava en el text fundacional del 2007. Aquesta definició contrasta amb la proposta de la direcció actual que defineix el partit com a “liberal progressista, demòcrata i constitucionalista”. També és rellevant el relat que estableixen de la trajectòria del partit de Rivera, ara que ja ha fet el salt definitivament a la política espanyola. En el preàmbul s’especifica que el partit taronja és fruit d’una “reacció ciutadana” que “té el seu origen a Catalunya i que posteriorment es projecta a tot Espanya” i que va néixer amb l’objectiu de cobrir l’espai de “centreesquerra no nacionalista” a Catalunya. El text de la direcció, en canvi, no fa cap referència a l’origen català del partit.

Arribar a un consens

Segons fonts de la formació, la voluntat dels socialdemòcrates és arribar a un acord amb la direcció i “transaccionar” les dues propostes d’ideari, per “consensuar al màxim” les dues ànimes del partit. “La proposta intenta adaptar l’ideari al moment actual sense que hi hagi un canvi ideològic”, diu un dels coneixedors de l’esmena, que afegeix que la ponència elaborada per la direcció “empobreix” l’ideari de Ciutadans.

Ara l’esmena haurà de passar el filtre d’una comissió nomenada per la direcció, que té potestat de seleccionar quines propostes arriben a l’assemblea general del febrer. El reglament precongressual -que també ha despertat crítiques- preveu que com a màxim es votin vint-i-cinc esmenes per cada ponència. La pugna ja ha començat.