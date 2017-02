Rivera crida Cs a "preparar-se" per governar el 2019

Ciutadans tanca la seva assemblea amb un Albert Rivera enfortit com a líder del partit, i amb ambicions renovades, que passa per liderar o entrar a governs autonòmics, locals i estatal a partir del període electoral del 2019. "Hem pres un rumb imparable cap als governs. Només cal veure si els encapçalarem o estarem en coalició. Ja no serà fer canvis sinó liderar els canvis", ha dit Rivera en el discurs de clausura, abans de recordar que "falta temps, serà al 2019, però el temps passa ràpid i cal preparar-se", per això ha fet una crida a "formar i preparar els futurs governants d'aquest país"

En aquesta carrera, Rivera vol arribar primer, i poder liderar els projectes, tot i que també estaria disposat a entrar en governs de coalició amb altres forces. "Us proposo que liderem els projectes, que en tinguem un de més atractiu que els socialistes i els conservadors", ha etzibat als compromissaris de Ciutadans presents en l'assemblea.

Rivera ha agraït el suport de l'assemblea, qua ahir va aprovar la seva gestió i les seves tesis de cara al futur de manera gairebé unànime. "Ens heu dotat d'una gran autoritat política i moral. Farem servir bé els vostres suports, no dilapidarem la confiança", ha assegurat.

El líder del partit taronja ha encetat el discurs mirant enrere, als orígens de Ciutadans, que es troben a Catalunya: "Sabem d'on venim, i no hem renegat. Venim d'un partit que va néixer com a plataforma civil a Catalunya, un lloc complicat per defensar la igualtat i la unió".

Després d'aquesta assemblea, Ciutadans surt com un partit que confirma el salt a la política estatal i deixa enrere les estructures catalanes, més petites. El partit ha decidit multiplicar per dos el nombre de membres del seu consell general (el màxim òrgan de decisió entra assemblees), que passa de tenir 60 membres a tenir-ne 125.

Rivera també ha volgut mirar fora del seu partit, i ha demanat a les formacions que "estan a la gresca", en referència tot i que sense anomenar-los, a Podem i al PSOE, que " les seves qüestions internes el paralitzin o bloquegin el pais".

També ha fet una defensa encesa de l gir ideològic de la formació, que ahir va consagrar el desterrament de l'ideari socialdemòcrata, per abraçar el "iberalise progressista". Segons Rivera, "el liberalisme polític ha de ser el que doni solucions als que cauen amb la globalització", per això, en els pròxims quatre anys, ha promès, es guiarà per "l'estendard de la llibertat, la unió i la igualtat".

Rivera ha apostat per una aliança a escala europea del liberalisme de centre que impulsi més la unió i aturi el populisme: "Tenim un projecte per a Europa, que avui està en risc perquè es promet ruptura en lloc de més unió", ha diagnosticat.

Arrimadas acusa Mas d'intentar tapar la corrupció

Qui s'ha referit al judici pel 9-N que se celebrarà demà a Barcelona ha estat portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, que ha retret a l'expresident català Artur Mas "les seves escenificacions i fotos".

"Estem a Catalunya molt acostumats a veure un Govern de la Generalitat que se salta les lleis i ens vol separar d'Espanya, i quan surt un cas de corrupció investigat pels propis jutges catalans ho intenten tapar però quan parlem de complir amb la Justícia com qualsevol ciutadà del carrer estan encantats de fer escenificacions i fotos ", ha assenyalat en declaracions als periodistes durant la IV Assemblea General del partit taronja.